俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭疑雲瀰漫全球，普丁和拜登這兩位國際政治玩家，雖一時勝負難料，但親自示範了什麼叫做「手腕」：一方以陳兵十餘萬之勢極限施壓，成功擊破美歐反俄連線；另一方則將「認知戰」打到爐火純青境界，也順利轉移國內矛盾。美俄圍繞烏克蘭的激烈交手，能看到不少美中台海博弈的影子，但兩岸關係經不起這樣的折騰，台灣也絕不能成為大國賭場。

不要成為大國賭場

隨著烏克蘭事態的升溫，台海也成為國際連帶關注的熱點地區。美方有學者認為，中俄結盟必然導致「烏台聯動效應」，甚至發出「俄羅斯入侵烏克蘭、大陸武統台灣」的警告。上述觀點在台灣有不少人響應，蔡政府也「心有戚戚焉」表達對烏克蘭處境的理解，「難兄難弟」之情感更隨著近日大陸飛機進入東引島領空、共機逼近東沙島以及超低空滲透我西南空域等消息曝光，而變得更加劇烈。究竟是誰最喜歡營造兩岸「山雨欲來」的輿論氛圍？一個是綠營，另一個是美方，再一個就是大陸的武統民粹力量。

2016年以來，在華府對中戰略調整的背景下，民進黨政府放棄了以九二共識為基礎構建兩岸永久和平的機遇，轉向透過「恐怖平衡」維持台海均勢的聯美戰略，造成兩岸官方溝通斷線、大陸對台重心轉向反獨的結果。經過這6年的醞釀、積累，兩岸敵意從「量變」逼近「質變」，大陸武統民意已如脫韁野馬，而蔡政府兩岸路線調整的空間也愈來愈小。如今的兩岸關係，已經談不上如何「謀和」，只能討論「避戰」這種最低限度的目標，何其悲哀！

從烏克蘭危機可清楚看到，美方對俄羅斯「入侵」時機的炒作，貫穿了官方、智庫與媒體之間的精妙配合，這與美方頻頻釋放中共在2022、2027等時間點攻台的猜測如出一轍。同樣，烏克蘭親美政權做足全套戲碼，例如安排西方媒體拍攝當地少女、老婦舉槍演練「保家衛國」的照片，這與民進黨這幾年不斷把「全民備戰」掛在嘴邊又有何區別？和烏克蘭相似，台海戰事之所以能捕風捉影，歸根究柢，還是因為北京近幾年增加了在台海「秀肌肉」的頻次和力度，再加上北京決策體制封閉性、以及大陸內部向來存在的武統民意，給外界炒作和猜測增添了幾分真實。

放下拳頭消弭雜音

兩岸如何避戰，迷信實力決定論的「拳頭」是最危險的。兩岸軍事硬實力對比懸殊，台灣怎麼能和大陸拚「拳頭」？但民進黨政府一方面仰賴美方的「拳頭」，另一方面大手筆投入國防預算打造「豪豬台灣」。這個結果只會讓對岸的「拳頭」更大、更狠，令台海軍事衝突風險與日俱增，不然也不會傳出美方分散台積電產能的對策。對北京而言，儘管宣示和平統一路線不變，但在台海日益展現凶悍的「拳法」，不僅難以澄清自身的戰略意圖，也令周邊國家乃至整個西方社會感到恐慌，這的確是事實。

此次烏克蘭危機中，俄方向西方反覆強調無意打仗，關鍵是對北約東擴存有安全疑慮，卻屢屢陷入雞同鴨講的境地，這與外界難以理解北京對台「以和促統/以武遏獨」的辯證思維，存在一定程度的相似。中共第三份歷史決議表明，具有濃烈習近平個人執政風格的新時代「台灣方略」，仍以和平統一、融合發展、心靈契合作為三大支柱。換言之，「和統」是主導、「武統」是例外，「以融漸統」是主流、「以武逼統」是雜音。北京應該更清楚向台灣和國際社會加以表達、解釋上述立場，也要對內管控好與大陸既有對台路線相衝突的民粹聲音。

大陸學者章念馳最近發表文章主張和統、反對武統，以慈悲心腸為出發點呼喚兩岸和平，固然令人敬佩，但在嚴酷的現實面前，理想主義終究難以扭轉乾坤。烏克蘭危機對兩岸執政者的啟示是：若有意創造持久和平、遠離戰爭風險，雙方還是要以政治智慧求同存異，建立一個雙方雖不滿意，但都可以接受，而且不受台灣政黨輪替和國際情勢影響的新共識。在這方面，權力基礎更穩固的蔡總統如能有所建樹，將留給台灣最寶貴的財富。