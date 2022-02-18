自由車隊 (Freedom Convoy 2022) 是由一群往來美國、加拿大的卡車司機成立，為的是抗議加拿大政府於2022年1月15日所頒布的新規定。該規定宣布，所有透過陸路進入加拿大的卡車司機，皆須完成接種2019新型冠狀病毒疫苗，否則須進行為期兩周的隔離。在新政策頒布之前，卡車司機跨越邊境可豁免隔離的限制。消息一出，反對該規定的卡車司機便於GoFundMe、GiveSendGo等平台上募資，於1月底在加拿大首都渥太華 (Ottawa) 集合，復於國會山莊 (Parliament Hill) 集會，高喊「自由 (Freedom) 」口號，高舉加拿大國旗，並長按汽車喇叭發出巨大聲響，以表示對政府疫苗政策的不滿，並宣稱此政策綑綁了人民的自由，人民沒有理由要接受這種限制。

抗議活動持續至今，從首都渥太華蔓延至多倫多、魁北克、溫莎等城市，甚至佔領了許多與美國接壤的重要道路。以美加邊境的大使橋(Ambassador Bridge)為例，大使橋為連接加拿大溫莎市與美國底特律的重要橋梁。根據美國運輸部聯邦公路管理局 (The Federal Highway Administration, FHWA) 以及貿易數據諮詢公司WorldCity的統計，大使橋是北美最繁忙的國際陸路過境點，每天都有數以萬計的車輛、旅客通行兩地。去年 (2021年)通過此座橋至加拿大的卡車達到1,398,000輛，創下1,370億美元的貿易額，大使橋的影響可謂牽一髮而動全身。

自由車隊阻止大橋的物流並且堵塞大橋，大幅地增加運輸成本，原本熱鬧的大使橋瞬間變得闃無一人，許多位於美國的汽車製造商，例如福特、豐田汽車等營運，都因為無法收到來自加拿大的零件而被迫暫時停工。再者，除了汽車業，許多製造業、商品來往等也都依賴大使橋，因而引發了一連串經濟問題。因此，加拿大法院於上周五（11日）下令禁止大使橋的抗議行為，但由於許多示威者不願輕易離開，警方直至周日（13日）便驅趕所有抗議民眾，大使橋方恢復營運。從此次大使橋抗議事件中，筆者認為有兩點值得探討，其一為抗議群眾的正當性，其二為加拿大政府政策的反思。

加拿大總理杜魯多 (Justin Pierre James Trudeau) 於Twitter、 Instagram等社群媒體上指出，加拿大人皆有以抗議表示對政府不滿之權利，但並沒有封鎖加拿大人經濟、民主、日常生活的權利。這點筆者認同，加拿大是疫苗覆蓋率最高的國家之一，每5個加拿大人中就有4個達到完整的疫苗接種，完成疫苗接種的卡車司機比率也高達85%，故最新的疫苗政策只會影響少數人。再者，根據加國最大的市場研究和分析公司Leger的調查顯示，有62%的加拿大人反對自由車隊，更有65%的加拿大人認為自由車隊僅代表了自私的少數族群。自由車隊的抗議活動不僅影響了美、加兩國的經貿活動，也影響了當地居民與學生。坐落於大使橋旁的溫莎大學，許多設施被迫提早關閉或停用，更有許多學生因為抗議車潮而無法準時到教室上課，影響了學生們的受教權。這已不是單純的抗議 (protest)，而是霸佔 (occupy)。

而另一方面，筆者認為此次事件，興許是一個讓加拿大政府重新審視疫苗政策的機會。以安大略省為例，加拿大政府於周一（14日）宣布自2月17日起將放寬該省的集會限制，且自3月1日起不再要求人們進入任何室內空間前，要出示疫苗接種證明。在此之前，民眾進出公共場所皆需要出示疫苗接種證明，這規定看似合理，但就如前面所提其，加國擁有高疫苗覆蓋率，且該國疫情在已開發國家中相對穩定，這項規定著實為民眾帶來諸多不便。

綜上所述，筆者認為自由車隊的抗議行動未必不好，雖然政府聲稱解禁不是因為安大略省的抗議群眾，而是因為逐漸下降的病例數創造出了安全條件，但同時也得以讓政府正視此抗議的嚴重性，並且檢視該國防疫政策。然而，用適當的方法表達民意才符合正當性，否則少數不願接種疫苗的抗議人潮，不但影響了加拿大人民的生活，也使此波抗議熱潮蔓延至全球各地，更動搖了加拿大的國際聲譽，何嘗不是得不償失呢？（作者為大九學堂二期學員）

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