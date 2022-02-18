馬政府時代，有感於年年選舉對團結社會民心不易，透過修法與行政命令，將中央層級與地方層級的選舉進行每兩年交互間隔，成為另類的台灣式期中選舉。因此，每次的地方選舉都被各政黨視為總統大選的前哨戰，與民眾對執政團隊的期中考核。

今年底，又將舉行九合一地方選舉。在蔡英文已無法連任總統的情況下，此次九合一選舉的結果，將攸關蔡英文是否提前跛腳，與民進黨的接班梯隊是否會延續蔡英文的意志。甚至更直白地說，九合一選舉結果，更攸關蔡英文卸任後是否會被政治追殺。

因為，倘若九合一選舉大敗，蔡英文不但可能會面臨被黨內派系逼宮，更可能讓所謂的「英派」提早土崩瓦解。蔡英文恐怕會步上陳水扁、馬英九的後塵，在卸任總統後緊接而來的是一連串的司法訴訟，而非令多數國人懷念的政治共主。因此年底地方選舉的結果，其實並不亞於4年前的地方選舉對蔡英文連任影響的重要性。

然而，民進黨不愧是最會選舉的政黨！面對今年底的九合一選舉，其實民進黨早就有備而來，甚至早已默默布局3、4年之久。因為，早在上次地方選舉敗選後，民進黨即利用公共媒體，放大所謂第三方公正單位成立的「台灣事實查核中心」的影響力，透過篩選有利或不利執政黨的網路訊息，來達到監管網路輿論走向的目的；再透過拒絕中天新聞台換照的方式，多管道封殺不利執政黨的聲音；最後再利用修法，將公投與選舉脫鉤，避免過多的民生議題降低「抗中保台」的渲染力。

此次，蔡英文更是利用四大公投的機會，史無前例地將民進黨六都市長候選人的提名權，全數委由身兼黨主席的總統徵召決定。一方面，蔡英文要避免直轄市大諸侯扯公投後腿，危及自己執政的正當性；另一方面，蔡英文更希望透過全面掌控六都市長提名權的機會，安插國王人馬參選，或是藉此吸引其他派系要角倒戈加入蔡英文所謂的「會做事連線」。而這一切作為，無不是要替自己避免卸任後的政治追殺鋪路。

但攤開所謂的「會做事連線」成員，除了內政部長徐國勇有選舉經驗外，其餘包含聲量最高的衛福部長陳時中、護萊豬有功的農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花和次長曾文生等人，全都沒有選舉經驗，甚至是連擔任民代的經驗也沒有。因此這份縣市長候選人名單除了顯示出國王人馬不足之外，更意外透露出總統不重視民意、公私不分的特質。

雖然說，政務官參選縣市長，藍、綠都多有前例，但是從沒有吃碗內看碗外的情況。多數的政務官，在動心起念參選之際，即立馬辭職以展現破釜沉舟的精神。然而，此次民進黨政務官的做法卻大相逕庭，尤以陳時中最為明顯。陳時中一下對參選之事予以否認，但一下又表示不排斥參選，始終給人無限想像空間。但陳時中不放棄行政資源，又不放棄競逐百里侯機會的舉動，形同把民意與防疫都不當一回事。難道，超過800位因疫往生的國人，都無法喚起陳部長一絲愧疚之意？

其實，蔡英文的「會做事連線」成員，普遍政績都受質疑，靠著全國知名度就想打贏需要深耕地方的縣市長選舉，恐怕將是很大的考驗。（作者為立法委員國會辦公室主任）