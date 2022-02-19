昨天是羽生結弦，前天是谷愛凌，再往前是賣爆了的吉祥物冰墩墩……可能是剛過完年，碰上疫情期間大家都快閒出事了，最近幾天有關於冬奧會的新聞狠狠地刷了屏，讓我們有了共同話題。

當然，對於像我這種肥宅吃貨來說，除了看運動員矯健的身姿，還是看這些俊男靚女私底下的吃播更有意思，比如荷蘭速滑名將Jutta Leerdam，前兩天在自己的INS上分享了在冬奧村吃到的麻辣燙，引發了數十萬的點贊。

事實上，最近有關麻辣燙的節奏還真不少。第一個新聞是，大陸的楊國福麻辣燙衝擊IPO，準備在港股上市了。第二個新聞是，有韓國人在吵麻辣燙起源問題。

說是推特上有個三無帳號發了張圖，顯示韓文版的wiki把麻辣燙的原產地改成了韓國，引得不少國人在評論區和韓國人對罵（目前貼子找不到了，但wiki上確實有被修改的紀錄）。

從轉發情況來看，也有很多韓國人對「同胞」的行為表示反對。事情背後顯然有樂子人在帶對立節奏，但是對於偷國的行徑，大家早就習以為常，也沒起多大節奏。

第三個新聞是，日本媒體吐槽新冠疫情後，在日本政府的援助下，街頭出現了越來越多中國人開的中華料理店。配圖是一家開在池袋地鐵站北口的四川麻辣燙。

標題大概意思是：池袋站北口成了「新・中華街」中國人店員表示「得到了日本政府的優厚援助」。（作者提供）

幾件不算大事的新聞，因為「麻辣燙」貫穿在一起，恰好聯繫起中日韓。很多人可能不知道，麻辣燙早就成了週遭國家小有名氣的中國料理。

說起麻辣燙，你會想到什麼？

蒼蠅館子？街頭小吃？裝在塑料盆裡的外賣？又或是抖音快手B站上的各種吃播？印象裡麻辣燙一直是種接地氣的東西，甚至有些屌絲氣。

就像早些年互聯網風氣比較開放，李毅吧有過個梗叫「6塊錢麻辣燙」，不知道你們有沒有聽過。

說是網友碰頭，一個青島的妹子坐飛機去成都找漢子，對方請她吃了6塊錢的麻辣燙，搞來搞去的……

最初多玩論壇也出現過類似貼子，只不過沒帝吧版本這麼流行，也有人指出，這是某國產避孕套商家曾經為了吸引眼球搞出來的網絡炒作。

實際上這種梗就跟「車頂放礦泉水」差不多，多少有些物化女性的意思，放到現在是要被人掛微博批鬥的。但秉承著看熱鬧不嫌事大的態度，大家看著樂呵，所以並不妨礙故事版本的流傳。

以至於後來每每有什麼網戀奔現的都市傳說，都要用請客麻辣燙的橋段，來故意沾點屌絲氣息。前段時間，劍網三跟肖戰粉圈掐架，就有蝦爬子憑空污人清白，把這種陳年老梗按在中年頭禿的遊戲製作人身上，多少有點離譜了。

嗨啊，現在請妹子吃飯，再不濟也得一頓火鍋吧，哪裡還有人請吃麻辣燙的。

讓我們拋開離奇的故事成分不談，有段時間我是真的很好奇，成都能找到5塊錢、6塊錢的麻辣燙麼？十年前的物價也沒這麼便宜吧。

印象裡四川不能說是最能吃辣的省份，川菜有不辣的，辣的特點是麻且辣——因為會擱很多花椒。以前看書上說，有些四川小麵館的牆壁上會黑漆大書三個字：麻、辣、燙。按我想來便是麻辣燙起源川渝的旁證。

畢竟沒有比這3個字更能形容川菜裡辣菜的特色了。前年BB姬團建地點選擇了成都，可惜實地吃過了四川火鍋、串串香、樂山缽缽雞，也沒有發現類似的文書，更沒有找到正宗的麻辣燙。

或許是太過接近市中心，少了些市井氣，又或者麻辣燙真的不賺錢——畢竟冒菜和串串一個人可以吃幾十，麻辣燙隨便弄個寬粉加土豆金針菇就頂飽，貴點也就二十多——所以街頭巷尾幾乎見不到麻辣燙攤子，就樂山有見，一直讓我引以為憾。

遺憾也是因為記憶裡從小吃的麻辣燙，既不麻，也不辣，也就跟燙字沾點邊，都是根據當地人口味改良後的版本——我後來才知道，店舖開遍全國的楊國福和張亮都是黑龍江人出身，妥妥的東北貨。以至於近些年麻辣燙漂洋過海，在日韓年輕人間成為爆款，我也不怎麼稀奇。（mumu）

（本文來源：「BB姬」公眾號）

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