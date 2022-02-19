全世界人民都愛中國菜，雖然是面目全非的那種。

日本人尤其喜歡「中華料理」，從日本街頭巷尾大大小小的各種中華料理店你都能感受到，但真要細究起來到底是不是「中國菜」，可能都得打個引號。一直到前兩天，我在日本雅虎上看到篇文章，也就是上文提到的第三條新聞。

說是新冠疫情下，當地很多店舖都關店了，因為空餘店舖出現、再加上租賃門檻降低，一些在日本的中國餐飲經營者開起了「中華料理店」。儘管新冠疫情中投資新店有不少風險，但是不少人認為這也是一個機會。

因為疫情前日本的審查很嚴格，外國人根本沒有機會拿到什麼好地段，特別是1樓的路面店，以前想都不用想。但是現在競爭變少了，所有人都能在澀谷之類的一等中心地段進行投資。類似的報道並不少：

這類夾雜在花裡胡哨的「熟女キャバクラ（熟女夜總會）」與「DVD鑑賞ルーム（DVD鑒賞室）」日本特色店舖之間，掛著更華麗的中文簡體字招牌的中華料理店，成了池袋、高田馬場、西川口等地方的一道風景線。

店裡賣的並不是按照日本人的口味改良過的「中華料理」，反倒是完全按照中國人口味來的正宗中國菜，所以吸引到了很多遠在他鄉留學工作的中國人。來店裡的客人，與其說是為了滿足口舌之欲，如果說是滿足對家鄉味道的甜蜜想像。

然而沒想到的是，通過社交網絡的傳播，這些店同樣在日本年輕一代形成了話題度。

最典型的就是麻辣燙，原本是國內再尋常不過的街頭料理，近年來有被鄰國年輕女孩青睞的趨勢。

說個題外話，茴字有四種寫法我們都知道的，但我肯定你不知道「麻辣燙」在日本有幾種寫法：

１第一種是「麻辣燙/麻辣烫」。倘若在日本街頭見到「麻辣燙」的簡體字招牌，那這家肯定是中國老闆開的店，比如張亮麻辣燙、楊國福麻辣燙。一般地圖軟件、或者美食網站都會用到日文相對應的「燙」字。

那如果是日本人開的野路子麻辣燙店呢？一般會用「湯」字。

２所以第二種就是「麻辣湯」。湯，日語跟古漢語同義，有熱水的意思。在日本，招牌冠以湯字的基本都是溫泉旅館之類洗浴泡澡的地方。把「湯」字用在料理上，在日本人看來就很中國style。

有家叫「七寶麻辣湯」的連鎖麻辣燙店，看介紹說是上海過來的品牌，讓我百思不得其解麻辣燙為什麼不用現成的「燙」字，後來一查才知道，老闆是個日本人——就跟國內喜歡加「」的仿日風牌子一樣，所謂的七寶麻辣湯也妥妥是個仿中國風的中華料理，按照當地人口味改良過的版本。

３可能是「燙」字實在難寫，屬於日本生僻漢字，於是有了第三種「麻辣/麻辣 TAN」的寫法，前兩年在各種介紹美食的報刊雜誌上還挺常見。

４再後來，來自中國的麻辣燙已經完全變成了「マーラータン」（日本的片假名寫法，類似Malatang的拼音），也就是第四種說法。

很多中國人開的麻辣燙店，怕客戶不懂招牌裡的中文簡體字什麼意思，也會很貼心地在招牌上面用片假名標注。

這種全新的中華料理，一般叫「ガチ中華」，真中華的意思，連帶著週遭小吃燒烤、新疆餐廳、超市裡賣的中華菜（中國風味的熟食小菜），以及偶爾擦身而過的講著中文的男女老少，被人稱做「新・中華街」、「Little China」。

表面上看，街景和日本別處也沒什麼兩樣，一旦你發現在這樣的環境中有家中國料理餐館，並且生意非常活躍，又會感到有些意外。每一股風潮背後都會搭配著批判的聲音，困惑兼具擔憂的情緒也在日本的媒體間瀰漫開來。

當然，東西還是要先紅的發指才會讓人吵得不可開交，不是麼？至於麻辣燙為什麼紅了呢……原因也挺簡單。

好吃自不必說，和各種高端餐飲相比，麻辣燙首先並不需要極度昂貴的食材，廚師很容易有樣學樣地複製，畢竟主要看的是菜品新鮮度，一鍋湯也可以賣好久，這些都非常容易實現標準化。最重要的是，它對不少人來說非常健康。

現代社會越來越多人追求原生態飲食，可能還是平時吃太飽了吧，讓我們有的挑。幾年前歐洲風靡過一陣子Paleo diet（石器時代飲食），不少人選擇回歸農業社會老祖宗的飲食方式，吃些蔬菜水果魚類肉類等可以直接獲取的食物，並拒絕穀類豆類、乳製品之類經過人類加工的食物。

和麻辣燙雖然沒啥關係吧，但是食客的心態卻是大抵相似的。

我們都知道，麻辣燙的湯頭毫無疑問是重鹽重油，不宜多喝，但因為可以自己挑蔬菜嘛，它的隨心和多變，讓一口臉盤大的菜盆子，能容納下所有生活深沉的滋味，很容易讓人產生健康的錯覺。

日本人也比較雞賊，他們開的野路子麻辣燙經常會用些高大上的營銷說法，帶上「春雨（粉絲湯）」「藥膳火鍋」之類的關鍵詞，廣告經常會這麼寫：

「辣椒裡的辣椒素擁有燃燒脂肪的效果；粉絲、蔬菜裡富含膳食纖維；湯裡使用了30種以上的香料，有一些在中國被用作漢方藥的成分：茴香能抗癌，花椒改善手腳冰涼，丁香子促進消化，淮山能美膚，孜然能調理腸胃……」

總之就是營銷「食補」的概念。

這是整個事情最弔詭的一環——記得我上大學時候，有段時間如果便秘了就會偷偷溜出宿舍，上街頭的麻辣燙館子大吃一頓，把湯都嗦完。一般晚上去了，半夜就能瘋狂噴射，比什麼華萊士的炸雞還要靈驗。順帶還能體驗那種火辣辣的快感，像是做了一套馬殺雞讓人在半夜久久回味。

要不是我從小吃到大，光看著描述，可能真會被各種養生功效給唬住了，以為是什麼靈丹妙藥，偏偏很多外國妹子堅信這一套，令人哭笑不得。於是麻辣燙這種接地氣的國內平民小吃，忽的變成一種帶有異國文化包裝和田園暢想色彩的美味（而且新鮮蔬菜其實並不便宜）。

中國人開的麻辣燙店就比較樸實無華，該咋樣咋樣，做的都是中國人生意，不會搞什麼噱頭。麻辣燙本就是尋常的中國街頭小吃，從來不需要攀附上流來營造高級感。吹噓成包治百病的神奇料理，不過是商人裝瘋賣傻的騙肖手段罷了。

我不懂韓語，所以不知道麻辣燙在韓國是什麼情況，聽說跟火鍋、炸醬麵一樣在當地很火。時不時在微博也能看間追韓星的朋友，發到她家愛豆吃麻辣燙的切片。不過這裡我們還是關注食物本身吧。

往前推，開頭提到的荷蘭速滑名將Jutta Leerdam。想像下，也許再過幾年，這個鏡頭會是「麻辣燙打響攻佔歐美市場的第一槍」呢？

反正想想又不用錢，萬一哪天真成了。（mumu）

（本文來源：「BB姬」公眾號）

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