大陸一架運十二運輸機日前進逼我東引空域，造成國人關切，但是國防部對本案始終講得不清不楚，僅說加強監控，跟共機入侵我西南角防空識別區，每日發新聞稿，說明機型、數量、航跡以及我方應處方式，截然不同。

有人曾警告，接著中共會襲擾西南角，來個南北夾擊，果然幾天後就傳出，中共殲十六戰機進逼東沙島，顯見中共對我襲擾的方式可交互運用快、慢速機，軍用及民航機，可以大兵力，也可以小部隊，東引、東沙、大小坵等外離島都可以襲擾，靈活而多元，持續不斷的騷擾，我方僅能被動防禦，確實可能造成戰備部隊疲於奔命。

台海空優還掌握在我方的年代，若有共機出海，空作部的雷情就會通知基地作戰中心的防砲管制組，防砲部隊戰備部隊會立刻「敲紅點」，將人員、彈藥、通信器材就射擊定位，連長同時進入指揮所，依雷情決定射擊方向，待命射擊。

過去只用肉眼及電話即可執行防空作戰任務，現在裝備不知進步多少，若是東引的戰備部隊，在當時作出同樣的處置，並向國人說明，民眾也不會苛責，不清楚反而讓人想一探究竟，到底是應變能力不足還是掉以輕心。

明眼人都知道，中共軍機繞台，除了軍事威脅外，更主要目的是對國人「心理戰」，政府也藉此加深國人的「仇共、恨共」教育，各取所需，發展至今繞台變成例行公事，國防部也每日發表戰訊，行禮如儀。

麻煩的是，一旦行動超出這個範圍，國防部反而不知所措，這才是真正令人擔憂的地方。東引事件真相，國防部要負責任的交代。

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