IG不紅了？網曝「年輕人都用小紅書」掀論戰，大數據揭爆紅關鍵。

最近台灣的論壇在炒這議題，IG是老阿姨在玩的，台灣年輕人特別是00後，都在用「小紅書」！隨著時代的變遷，社群網站也不斷在汰舊換新，當年年輕人集中在臉書（Facebook），現在卻變成年齡層高的使用者為主，年輕人多半已轉戰IG（Instagram），但才沒幾年時間，現在連IG似乎也略顯「過氣」了。

稍微去爬梳下社交熱門項目的APP，都能看到「小紅書」的下載排名贏過Instagram，然而，怪哉的是，「小紅書」不是大陸的新媒體平台嗎？這難道不會與「台灣價值」矛盾嗎？以及說好的「逢中必反」、「抗中保台」呢？00後的台灣同學從小接受「台灣價值」的意識型態，學習「去中國化」的教育，面對大陸新媒體平台卻仍愛不釋手？

其實，也不只是小紅書，抖音也是年輕人愛看的。台灣下載的APP是「Tiktok」，而非內地版的「抖音」，兩邊內容沒有直接互通，但實際上大家在看的視頻，多半是內地版的抖音內容，臉書上、LINE群組也都流行抖音內容（小姊姊、狗的、貓的、搞笑的等等）。

也就是說，台灣年輕人的接受度是很高的！跳脫出所謂「統獨」立場，變成一種潛移默化的認同，常常使用之後就變成一種新習慣。其實，這就是兩岸融合發展的新實踐。透過新媒體平台讓年輕朋友多多互相認識、瞭解，即便意識型態不同，卻能產生一種「互為主體性」的認知後並自然接受之，久而久之，逐步形成融合的發展新趨勢。

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