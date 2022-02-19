人稱「海董」的三立集團董事長林崑海病逝高雄，總統蔡英文即刻前往弔唁，禮數之周，一如去年搭總統專機專程前去看望病中的他；民進黨黨政要員也紛紛前往弔唁。林崑海訃聞包羅黨政要員，總統蔡英文、副總統賴清德分任正、副榮譽主委，主任委員依序掛名的有行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、駐日代表謝長廷、前立法院長蘇嘉全、小舅子三立總經理張榮華；監察院長陳菊後來補進「更新版」主委名單中。至於副主委、執行委員及總幹事、副總幹事等頭銜，綠營政要幾乎一網打盡，也有其他政黨要員列名。「海董」死後哀榮至極，令人對其生前人脈嘆為觀止，也對蔡政府與這位電視台老闆的關係感到好奇。

濫用媒體 愚化民眾

林崑海是媒體大亨，為人處世海派，所主持的三立電視台，政治立場鮮明，一面倒支持民進黨，從新聞到言論，事事、時時、人人為民進黨效宣傳之勞，堪稱功業彪炳，民進黨政要踴躍致哀十分自然。只是領銜致哀政要層級如此高、名單如此廣，除了讓人對海董生前的分量與人脈佩服之外，也對民進黨政要結交媒體大亨的熱切程度產生聯想，並省思其中所蘊涵的政治意義。

民進黨從黨外時代到現在，一直都重視、擅長文宣。威權統治時代，一無資源的黨外人士，為了突破媒體封鎖、爭取話語權，靠文宣發力是必然的，也是必要的，同時也對啟迪民智卓有貢獻。其後為了謀求選戰勝利、宣傳執政績效，運用傳媒發聲或建構人設，也是政黨競爭之所必要。問題在於民進黨全面執政，大權在握後，一手棍棒一手蘿蔔，逆我者亡、順我者昌，透過修法打壓異議者，同時利用國家資源與權勢豢養媒體，將媒體大亨視為統治機器的重要組成部分，竭盡拉攏與惠助之能事。

林崑海身為媒體大亨，自願扮演民進黨側翼角色，發揮政治宣傳的工具性作用，所以備受民進黨政要賞識與感念，從中所獲得的利益不計其數，各種標案與補助可為明證，至於檯面下的灰色利益，非外人所能查知。

他生前挾媒體之威涉入政治，在綠營內影響力大，地位崇高，甚至被該黨一些要員視為「精神領袖」，舉足輕重，動見觀瞻。他主導的三立電視台與民進黨深度結合，堪稱台灣政媒一家親的代表，彼此魚水相幫，互利雙贏。三立電視台旗下8個頻道，確屬媒體強權，在南部幾乎是「喊水會結凍」，在民進黨內部具有呼風喚雨的威力，在政治社會的話語權上也是一門巨炮，堪稱民進黨的化妝師與戰鬥尖兵。對於宣傳重於一切的民進黨而言，「海董」這樣的綠色媒體大亨是至高至上的黨員同志。林崑海的勢力版圖仗勢三立電視台而不斷成長茁壯，過程中當然深獲民進黨力挺，暗助與明助不遺餘力。

創黨初衷 背道而馳

就媒體在民主政治體系中應然的專業精神而言，林崑海主控的媒體並未善盡媒體該有的客觀報導、告知真相、公正評論和監督政府的職分，成為執政黨的宣傳機器。民進黨要員對於三立和「海董」的尊崇和敬畏，是基於政治利害的權衡，而非對於一位媒體負責人的崇仰與敬重。這樣的心態全然背棄民進黨的民主初心及對於媒體的基本理念與原有的理想。遙想當年，在民主化進程中，民進黨極力主張「黨政軍退出媒體」，如今已「進化」為黨政軍操控媒體、利用媒體，與其創黨初衷背道而馳。

可悲可嘆的是，今天的民進黨早已背棄了早期滿懷的民主理想與進步價值，退化為一個只為競逐權力而不問手段是否具有民主正當性的庸俗政黨，濫用媒體麻醉與愚化民眾，以鞏固其執政利益。

林崑海從一個司機力爭上游，奮發有為，成為媒體大亨與政治影武者，創業有成的事蹟超越常人，如今不敵病魔而逝，令人悲嘆生命之脆弱。同樣令人浩歎的是，在為其獻上哀榮的民進黨身上，我們看到一個政黨在掌握權力後的快速沉淪，難道政黨所懷抱的理想是虛幻的、所宣示的理念是脆弱的，因嘗到權力的滋味而逐漸棄絕與凋萎？