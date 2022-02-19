中美第一階段貿易協議屆滿兩周年，不出市場所料，大陸承諾在2017年進口基礎上額外增加2000億美元進口，最終還是跳票。根據彼得森國際經濟研究所統計，大陸僅履行了57%的承諾，其中農產品進口表現最好，達成率達83%，但仍有17%的差距。

盼煙硝散 回到正軌

拜登總統明確表示，在未看到中國確實履行採購承諾前，無意取消或鬆綁現行既有的關稅。美國副貿易代表畢昂奇也強調，雙方會就此事進行溝通，不排除追究中國責任。市場甚至傳出，如果雙方談判失敗，美國可能會啟動新一輪貿易調查，對大陸進口商品加徵更多的關稅。一時間，煙硝瀰漫，中美貿易戰似乎又將捲土重來。對於好不容易擺脫疫情干擾、回到正軌的全球經貿，甚至中美雙方本身來說，恐怕都不是一個好消息。

一方面，美國當前通膨問題亟為嚴重。最新1月消費者物價指數年增率來到7.5%，不僅創下40年來新高，更是連續11個月高於聯準會目標。急速上揚的物價走勢，除加劇美國企業經營壓力外，家庭生活成本與負擔增加，也讓民眾感受荷包縮水。拜登日前參加一場視訊會議時坦言，令人沮喪、難以處理的高物價問題，已成為他們家庭餐桌上的日常話題，連第一夫人吉兒都明顯感受到肉價上漲壓力。

早先高盛對全美1500家中小企業進行營運狀況調查，高達84%受訪對象認為，持續攀升的通膨是經營困難主因，76%企業則表示，物價上漲已造成公司財務出現狀況。一旦美國重啟貿易戰、甚至加徵新的關稅，勢必讓通膨問題更為嚴重，難怪41名跨黨派參議員聯署致函貿易代表戴琪，希望取消絕大部分中國進口商品關稅。

美國今年經濟復甦狀況，恐怕未如想像樂觀。1月底IMF公布最新經濟預測，除將今年全球經濟成長率下修0.5個百分點至4.4%外，亦把原先相當看好的美國，同步從5.2%下調至4%，幅度高達1.2個百分點。背後關鍵顯然在於供應鏈、通膨與升息等不確定因素，造成各個環節風險層層疊加。其中，因通膨而來的全面緊縮貨幣動作，恐更將牽一髮而動全身，壓抑美國經濟表現。

根據美銀美林最新公布的全球基金經理人調查，在管理資產總額超過1兆美元的經理人當中，高達41%認為聯準會鷹派的升息舉動，將會是今年最大尾端風險（類似黑天鵝概念），此一警訊已連續3個月高居首位。稍有不慎，恐會對全球金融市場甚至經濟，造成難以抹滅的傷害。升息風險疊加貿易戰風險，全球經濟將難以承受，對早已深陷通膨與供應鏈麻煩的美國經濟而言，更是雪上加霜。

貿易開戰 雪上加霜

當然，受貿易戰衝擊的不只有美國，不想戰卻無法避戰的大陸更是首當其衝。今年大陸經濟情勢遭遇強烈逆風，從供給端到需求端，都有急迫待處理的問題，不會希望貿易戰再來攪局。這也是為何即便面對美國強力打壓與制裁，大陸也不願輕易採取報復行動，反而頻釋善意、重申中美關係的重要性。就如同日前大陸駐美大使秦剛接受美國廣播公司訪問時一再強調的，中美雙方可以在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上，強化雙邊關係並謀求彼此最大的利益。

在疫情遲未消退且雙方經濟都存在高度不確定性之際，中美最不需要的就是在彼此傷口上撒鹽，甚至火上加油、重新製造紛爭。國防外交如此，貿易往來亦然。「和」則兩利、「戰」則兩害，絕對是當下中美關係最佳寫照。不容否認，第一階段貿易協議，的確是中美雙方歷經艱辛的交涉與談判後，好不容易取得的成果。但這並非意味著它就是最好、也是最適合當前中美互動的一個結果。更不用說，實際上部分內容執行起來，明顯不符現實狀況與雙方需要，甚至可能成為貿易戰重啟的導火線。

疫情打擊下，全球經濟風險大大提高，美中兩國有必要建立經濟優先共識，盡速重啟談判，達成新的貿易協議。至少有兩個好處，一是讓彼此有更多對話空間；二是避免貿易戰升溫，降低雙方經濟下行風險與不確定性，相信是全球所樂見。