壬寅年立春已過。南韓的春天消息從南部濟州島傳來，在雪地裡各種花苞等待綻放，迎接大地換新年。除了迎春，南韓選民還要背負在3月和6月面對改變國家命運的二次重要選舉。

原本12月舉行的總統選舉日，自5年前，朴槿惠前總統因「閨密崔順實壟斷國政案」被國會彈劾提早1年下台後，改為3月9日舉行。依據南韓中央選舉管理委員會的資料顯示，朝野各大小政黨參選總統的人已有14名登記。

依據各政黨在國會席次多寡，印製選票用的號碼依序為1號執政「民主黨」李在明、2號第一反對黨「國民之力」尹錫悅、3號「正義黨」沈相奵、及4號「國民的黨」安哲秀等。

17日由南韓KBS、MBC及SBS等3家電視台聯合委託民意調查公司「韓國Reserch」於15日至16日針對全韓1012名選民所作支持率調查結果出爐，李在明31%、尹錫悅40%、沈相奵3.7%及安哲秀8.1%，尹錫悅明顯遙遙領先其他群雄。

除了候選人的支持率外，最重要並且不能忽視的一項指標是，南韓選民熱切盼望政黨輪替。近日民調顯示，支持政黨輪替的選民高達54.6%，遠超過持續接棒文在寅政權的37.5%。在在說明，南韓選民期望的5年後「換人換黨」的迎春花即將來臨。

綜合這種選情發展趨勢來看，造就的主要原因來自3大部分：第一是文在寅執政5年拿不出像樣的政績。口口聲聲在國內外自誇的不動產政策、K防疫失敗。每日確診人數逼近10萬人次，日前國務總理金富謙一直鞠躬道歉。文在寅好事搶先，由自己親上陣發表，遇到棘手的事，就躲在青瓦台內保持沉默不語。因此，原定1月27日舉行的新年記者會無故取消，深怕記者的提問成為「罪上加罪」負擔。

第二是候選人李在明夫婦、長子一家人醜聞不斷。李在明的大庄洞土地開發案司法程序正在緩慢進行中，羈押中的同夥時而向法官「告白」上線是李在明。檢察官和法官看在李在明是執政黨候選人份上，不敢公開真相。

太太金慧京的案子更不可思議。金慧京簡直像慈禧太后無所不為，利用先生的公款信用卡購買家用的牛肉、壽司、三明治，指示公務員去私房整理冰箱及衣物，並把市府公用車停放在家庫隨喊隨叫私用等。金慧京雖已道歉，京畿道退休公務員77人已提出告訴。

第三是兩韓關係破裂。文在寅任期內投入心血最多的2次「文金會」，因北韓於1月份內連續發射7次飛彈威脅，造成人心惶惶，文在寅每次出訪時必備的推銷品「朝鮮半島和平進程」，頓時也成了國際大笑話。

目前，美國、中國大陸及日本等國密切注視南韓選舉結果可能帶來的影響，作為東北亞一員的台灣此時更應該睜大雙眼觀察對台海的影響。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）