今年的元宵節沒有聽聞「燈謎」的訊息，憶起往年的盛況，應該也是40年前了，讓這對燈謎一道始終饒富興趣的我，有些許的不捨與落寞。

今年我本來是有打算在社區自辦一個燈謎會的，經費已有著落，謎家也已說妥，反正出錢出力，各有人襄助，自不妨與眾同樂，重溫往日情懷。但因疫情關係，卻只能取消停辦。

與好友同遊平溪，平生第一次親自施放天燈，自是有幾分興奮；但看到「靜安吊橋」的對聯，卻又是滿懷的憂心。

詩聯與燈謎，自明代李開先以「詩禪」為喻後，宛如孿生子一般，是具有異曲同工之妙的。詩聯一道，式微既久，燈謎也同樣寥落清寂。古典詩社與謎社，目前都面臨到青黃難接的困境，社中諸子，平均年齡都在50、60以上，年輕的一代，幾乎是裹足不前的了。寫古典詩歌、創作對聯、猜燈製謎，如今也成了業餘中的「專業」。

可這「專業」，並未如同其他的「專業」般受人尊重。社會上許多的知名人士，往往稍能謅個幾句，就自號為「詩人」、「才子」，寫一些格律不諧、意境低下的詩詞、對聯，公然陳列、分贈，附庸一下風雅，遂鬧出不少的笑話。相對於詩聯，燈謎恐怕可說是專業中的專業了，但更假借不得，真的非有幾年苦功，無論是猜謎、製謎，都是無從入手的。在無可奈何之下，有時為了應景、應命，就只有一招――抄。反正目前網路發達，謎題甚多，也沒有人有本事去追究著作權的問題，真正的謎家也就只能一笑置之了。

燈謎專業的受到蔑視，不知從何時開始，但有一事，我是感慨極深的。在1996年以前，台北市的元宵、中秋節日，都有頗為盛大熱鬧的燈謎活動，而照例都是由台北集思謎社的謎家負責製作、主持。

1996年，當時的市長陳水扁，不知聽了哪一位幕僚的諂言，認為集思謎社「霸佔」了燈謎的活動，市府有「圖利他人」之嫌。陳水扁一怒之下，也認為製作燈謎其實也不過就是簡簡單單的事，遂下令不讓集思謎社參與，改由10個圖書館各派出一位館員，負責出謎及主持，也一樣是人潮洶湧、氣氛熱烈。

當天，我和幾位集思的謎友，也在爭猜的人群之中。一看到謎面及猜射範圍，天哪！這不都是從台北圖書館為集思謎社所出的專書中抄出來的嗎？全場10攤，只有一個是自己撰寫謎面的。有趣的是，抄也就罷了，竟然還抄錯。我還記得有一題「老者安之」，是猜射唐代人名的。這是我被選錄書中的一題，答案是「李靖」。我湊上前去猜射，結果居然還猜錯，他的正確謎底竟然是「李密」。我整個人當初就懵傻了。後來聽謎友說起，類似的例子還真不少。

大概是有人批評了當時出謎的一些問題，陳水扁也對圖書館員的不靠譜大為憤怒，自此以後，就索性在元宵節的「台北燈會」，取消了延續幾十年的燈謎活動。

古調雖自愛，今人多不彈。詩聯、燈謎，大概是真的不合時宜，注定要為現代社會所淘汰、輕蔑的了。原本是一般文人、民眾都可參與的民俗文娛活動，現在都成了少數雅好者的「專業」。但既是「專業」，也就應該有些許的尊重吧？又豈能任由一些不懂的人在裝懂，胡亂湊數，反而造成了社會上錯誤的認知？

現在社會中的許多人，誤以為古典詩歌只要幾句字數相同的文字排列在一起，就是詩了；對聯則更只要上下兩聯字數相當，就可以高懸示眾；燈謎也只要幾個圖像、符號排在一起，就是「謎」了。文字的精確性，以及文字可以馳騁、想像、創造的樂趣，喪失殆盡，人文的素養漸趨漸下，未始不是由於對「專業」的輕忽所致。（作者為退休大學教授）

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