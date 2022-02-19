從計程車司機一路成為媒體大亨，並一手打造了台灣舉足輕重媒體王國的三立電視台董事長林崑海日前過世。由於林崑海生前積極涉入政治，也讓以他為首的民進黨派系「湧言會」，因為有三立集團的媒體資源支持，得以在民進黨中佔有越來越重要的一席之地。也因此當林崑海過世之後，外界不但對三立電視未來的經營權與經營方向大感好奇，更關心民進黨與三立長久以來建立的「政媒合作」關係，未來是否會產生怎樣的改變，又會對台灣的政局造成怎樣的影響。

在民主社會裡面，媒體往往被視為憲法規範的行政、立法、司法之外的「第四權」。因為媒體不帶立場、只問是非，並且公開透明的訊息披露，是民主社會的人民監督制衡統治者公權力的重要管道。媒體應該時時刻刻站在當權者的對立面，並與人民站在同一陣線。媒體唯一應該有的立場，就是人民的立場。然而當政府想將政治的手伸進媒體操弄輿論，或是當部分媒體為了獲取私利而向政府及特定政黨靠攏，那麼長久之下，民主社會的平衡就會逐漸崩壞。民眾再也無法獲取正確的資訊，媒體也只淪為替當權者服務的宣傳工具，更有甚者，成為當權者愚弄與欺瞞老百姓的幫兇。

這就是為什麼，瑞士在上週2月13日的全國公投時，「是否支持政府補助媒體」一案最後沒有過關的原因。因為雖然當前媒體的生存環境受到網路很大的挑戰，瑞士政府原本想要擴編媒體補助預算的本意，也只是希望讓更多獨立媒體得以生存。可是瑞士民眾很會就發現，到時候最容易獲取政府預算的，依舊會是本來就已經業大勢大的幾家媒體集團。而一旦這些媒體接受了國家補助，它們未來的獨立性就會更加令人擔憂。所以最後瑞士民眾還是否決了政府的這項提案，拒絕政府給予媒體補助。

反觀台灣，不但有媒體長期不避嫌地涉入政黨之中，與政黨往來密切，在蔡政府上台以後，關於政府編列預算養網軍、利用網軍遂行政治宣傳戰的傳聞也不曾間斷。雖然政府一直以來都是以「媒體宣傳公關預算」的名稱，將這筆運用在媒體與網路的經費草草帶過，並認為網路時代的「假訊息、假新聞」充斥，政府必須時刻「打假」。但究竟政府有沒有在有意或是無意間，塑造了一個獨裁權威式的一言堂媒體環境，並限制了讓社會得以討論、監督並且創造更多參與的可能性？尤其在政府執意關掉中天以後，更是讓政府只准整個社會存在一種聲音的意圖更加明顯，讓蔡政府遂行民主獨裁的統治之路更加暢行無阻。

反對意見的存在無論當政者喜不喜歡，都有其存在的價值。因為有反對與質疑，才能創造對話與改進的空間，讓國家社會往更好的方向發展。（作者為口譯工作者）

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