代表中國大陸出戰冬奧的中美混血滑雪天才少女谷愛凌，以2金1銀的傲人成績為首次冬奧之旅畫上完美句點，而她的國際巨星之路才剛剛開始。作為北京冬奧最受關注的媒體寵兒，谷愛凌的經歷、言行延伸出的輿論話題，甚至上升到國際政治層面，同樣也對兩岸關係帶來不少啟示。

18歲的谷愛凌究竟有多火？透過Google Trends檢索可知，谷愛凌在奪得首金並「四兩撥千斤」回答西方媒體刁鑽提問當天（2月8日），在全球網路獲得最高搜索熱度，熱度值甚至超過了因烏克蘭危機而廣受輿論關注的普丁、拜登等政治領袖，這還不包括無法使用Google的中國大陸的數據。毫不誇張的說，集美貌、情商、才華於一身的谷愛凌，將比肩姚明、李娜成為又一位有國際影響力的華人體壇新星。

谷愛凌國籍問題以及連帶政治風波，實乃當前「新冷戰」陰霾下美中關係的寫照。她在中國大陸固然受到熱捧，形象近乎完美，連比賽間隙吃北方煎餅「韭菜盒子」都變成全民話題，但已有許多網民不斷追問美籍、效忠等問題，引來前《環球時報》總編胡錫進預警「不宜拔高」。同樣，美國網路鄉民一度為八卦谷愛凌生父而瘋狂，但保守派媒體福斯新聞批評其「背叛美國」，即便自由派媒體也突出谷愛凌在美中緊張情勢下的尷尬。

事實上，純粹法律意義上的國籍問題不過是偽命題。蓋因美國政府規定18歲以下的美國公民不得放棄原籍，而大陸官方則為了2022冬奧鬆綁了原本嚴苛的入籍法規，故谷愛凌較大可能是以持中國綠卡、並保留美籍的身分，在符合國際奧會的前提下，代表中國大陸隊參賽。所以，一切問題的核心還是谷愛凌那句「我在中國就是中國人、在美國就是美國人」，身分認同和政治效忠才是重點。

谷愛凌被外婆和母親帶大，只有三分之一時間在中國生活，更多教育和社會啟蒙則是來自美國文化，從她回應媒體的方式中，可以明顯感覺到，純正北京腔背後仍是美式思維主導。不過，如果仔細研究谷愛凌的成長過程會發現，「中國」對於這個出生於2003年的女孩而言，不再只是一個僅有血緣、文化聯結的母國概念，而是一個充滿機遇、提升自己進而實現人生價值的地方。例如，谷愛凌母親曾告訴她，在北京上10天補習班「比得上美國1年」，這也是她「學霸」的由來。

由此可見，谷愛凌不能簡單解釋為「政治樣板」，而是過去20年間中國改革開放與經濟崛起背景下，享受中美合作與全球化紅利的千萬人之一，這難道不就是曾經流行的「中美國（Chimerica）」培養的優秀人才嗎？換句話說，兩岸關係常常提到的「融合發展」不恰好也是類似的意思嗎？近些年愈來愈多台灣年輕人在大陸學習、工作，諸如「我在台灣就是台灣人，在上海就是上海人」的雙重認同已經悄然產生，相信假以時日，當下看似「頭疼」的認同問題，終有水到渠成的結果。

歸根結底，大陸要讓自己更開放、更自信，發展更充滿活力，兩岸之間自然培養出愈來愈多「谷愛凌們」，而不是每天因為誰是「暗獨」、誰在「去中」而憂心忡忡；台灣也應該鼓勵、包容那些在對岸發展、成功，乃至產生雙重認同的年輕人，將兩岸敵我矛盾擴大化，是「最蠢而最壞」的辦法。（作者為智庫研究員）