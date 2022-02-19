美、中 、德三國的外貿總額超過全球外貿總額的50%，佔世界貿易半壁江山，在最近數十年來，可以形容三國為：美國勢如雷霆萬鈞，對世界經貿影響最大；中國後起之秀，有後發先至之勢；德國老驥伏櫪，歷久彌堅。

設若稱美、英、加及二戰美附庸日本四國為「美日團」，其GDP量總和約達26.00兆美元，最近5年平均年成長率約2.2%，GDP成長主要靠美國帶動; 稱歐盟19國為 「德歐團」，其GDP量總和約達13.37兆美元，最近5年平均年成長率約1.6%，GDP成長主要靠德國帶動； 稱大陸及俄國為 「中俄團」，其GDP量總和約達16.04兆美元，最近5年平均年成長率約6.7%，GDP成長主要靠大陸帶動。

「美日團」、 「德歐團」 、「中俄團」的經貿領頭分別是美、中 、德這三國。而誰會是今後數十年世界經貿最大的領頭羊？ 按理說，美國有得天獨厚的自然資源和二、三百年的政治、軍事、經貿、與科技的優勢積累與其普世慣性，由美國帶領全球迎接今後數十年的發展，應理順成章，不作第二國想。

可是各國國債的成因與規模與或各不同，2021上述25國的政府負債率多在其GDP的80%、90%左右，而美國卻超過其2021 GDP (21.43兆美元) 的40%，創歷史新高，冰凍三尺非一日之寒，美財政部2月1日稱，多年的美政府大幅度支出增加，導致美國國債規模突破30兆美元，已凸顯了美國經濟遠期發展的脆弱性，美商務部2月8日的資料稱美國2021年全年貿易逆差增至8591億美元，甚至比2020年貿易逆差擴大了27%。

這樣消費模式，讓美國通貨膨脹壓力持續攀升，美勞工部資料指出，1月美國消費者價格指數CPI同比上漲7.5%，是自1982起年40年來最大同比漲幅，超出經濟學家預期。據此看來，美國經濟似乎浮腫，不知是否還能勝任世界的領頭羊。

假如今後數十年，美國果真難以勝任世界經貿的領頭羊，美中德三國的德國，因其GDP約3.86兆美元僅為全球GDP 87.3兆美元的4.4 %, 經濟規模太小，且「德歐團」的經貿過於集中在歐陸板塊，德國將無能為力接任。中國GDP約18兆美元約佔全球GDP的18%, 佔比僅次於美國且差距不大，而且「中俄團」的綜合軍事力量雖未必世界第一，但應已能嚇阻世界大規模武力衝突的發生，如此說來，中國理應有機會接任今後數十年經貿的領頭羊。

不過新冠病毒禍及全球，打亂了一切，尤其不幸的是發達國家「美日團」與 「德歐團」，以及「中俄團」的俄國，疫情都很嚴重，世界衛生組織近稱全球累計新冠確診病例破4億例，死亡病例累計5,832,333例，其中美國累計確診病例超過7817萬例，死亡病例92.85萬例。這些悲劇性數據對人類的影響深遠且對人類的未來，有一定的不確定性。

但是也有像大陸、台灣等大、中型經濟體，早已大刀闊斧的抗疫，堅持大衆入境者必需完全隔離一段時間，都達到較好效果。例如即便是數十國參加冬季奧運會的運動員(包括美政府雖杯葛但派出222名運動員的龐大美國團和有214名運動員的俄選手團) 去北京、剛贏得女足亞洲杯冠軍的中國女足返陸、中華台北亞洲杯女足隊員返台，都要進行隔離。

最近的世界碼表 (Worldometer) Covid-19數據稱，每百萬人口的新冠病毒死亡率是，大陸是3人，台灣是36人，對人口在1千萬以上的較大經濟體而言，這都已是很低很難得了，應歸功於他們對疫情的實際清零 (清零指連續一段時間內在該地區無新增新冠肺炎確診病例發生, 也無疑似病例的情況發生)。

前此西方媒體針對大陸的清零政策頗多負面報導。但因歐美疫情的每況愈下，近日《紐約時報》、彭博社都不得不180度轉向承認大陸清零政策的必要性，稱 「如果中國放棄 清零，可能導致全球供應鏈中斷，進而推高通貨膨脹」 。彭博社文還自找下台階地稱：「 清零給中國和世界其他地區帶來的風險比起全球供應鏈的經濟損失，相對很小」。

究竟美、中 、德三國，誰才是能帶領世界從疫情陰霾中，走向今後數十年未來的世界領頭羊，或將在不久的將來揭曉。（作者為太空工程師）

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