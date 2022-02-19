教育部主其事者在網路辭典中，將原本有關外公與外婆的釋義「加註」說「今亦稱祖父母」，祖父母的釋義則加註解釋不只是「父親的父母親」，同時是「母親的父母親」，這在輿論引發軒然大波，各種正反論點都有，敝人則覺得這是具有前瞻性的作法，並不需要將倫理問題無限上綱，認為這會破壞中華文化傳統，傳統本來就會隨著時空背景的需要因革損益，中華文化有著「有情的宇宙觀」，不只對生者有情，更對死者甚至天地都有情，現在祖父與祖母的用法不再「內外有別」，這正是繼承有情宇宙觀的脈絡正在繼續演變。

我想拿自己家中的故事來談。敝人的「外公」陳秉貞先生係明朝陳第將軍的後裔子孫，陳第將軍不只追剿過倭寇，曾經來台踏查，寫出《東蕃記》這本第一部研究臺灣平埔族的文獻，更是精通音韻的文學家與藏書家。我的外公軍職退伍後就擔任教師，畢生熟讀古書，我自童年深受其影響，素喜文史哲領域的書籍，我的母親是長女，覺得我的性格與情懷最像外公，外公則不希望我稱他「外公」，直接膩稱他「公公」即可，但我素來有反叛性情，直到公公過世前都不願意這樣改稱謂，後來歲月漸長，敝人對此常心中不無悵憾。

敝人的名字會取名「復」，其中一個涵義就是紀念陳第將軍「夢雷震而出生」。由於我的父親與母親都姓陳，後來敝人希望彌補這個遺憾，就在家中合立「陳姓祖先牌位」，不再區隔內外，過年時節合祭兩家祖先，如果有人再問我祖籍哪裡，我會告知不論是我的爺爺或公公，他們的故里全都是我的祖籍，甚至我的奶奶或婆婆，他們的家族故事都是我會認真告訴孩子的生命傳承，這包括我的奶奶祖先本係太平軍將領的孩子，父母被殺後卻被清軍將領悉心扶養長大；或者我的婆婆家中曾有人響應護國戰爭，反對袁世凱稱帝，這些都是我們祖先的故事。

現在《民法》第1059條已規定「父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓」。既然如此，父母的父母何須要「內外有別」呢？當我自己生兩個女兒後，從女兒的角度來看社會，我就對於女人結婚是「嫁出去」的想法頗感不以為然，我們社會常有人聲稱反對中華文化，但面對實際利益時，還是覺得應該遵從父系思想，孩子就是父親家族的香火，女兒生的孩子就是「外孫」，殊不知這種想法不去除，女人不婚與不育的問題只會越來越嚴重，誰說中華文化就只會壓迫女人，而不能順應當前社會環境的變化做出合情與合理的調整呢？

我從來不否認姓氏涉及人的認同問題，然而，為何人畢生就只能認同自己的父系祖先，而不能單純認同母系祖先或共同認同兩系祖先呢？如果某人覺得母系祖先更帶給自己生命的榮耀感，他從母姓並稱母親的父母為「祖父」與「祖母」應該是自然而然的事情。在婚育日漸降低的當前時空背景裡，不只姓氏應該尊重父母兩人甚至孩子成年後的自由意願，稱呼祖父與祖母同樣不應該再有內外，甚至人是什麼族群或什麼祖籍都應該尊重人的自由意志，不應該再拿任何認同的大帽子套到與你不一樣的人身上，如此家庭與社會才能獲得更開闊的發展空間。（作者為國立東華大學通識教育中心教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※