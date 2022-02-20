在小學，也不是完全唱抗日歌或踢足球，實皆餘興是也。我小學及中學上課，老師及同學全說客家話，包含讀《論語》、《孟子》。漢文用客話唸出來，和國語是很接近的；先父浩公到北京上大學本科4年，還娶了個我們的媽媽正宗北京小姐，但浩公說的國語，我就分數放寬一點，一半以上還是客家話，勉強及格吧。

客家話應是比較接近唐、宋時期的國語，難怪浩公最大的嗜好，我判斷，就是吟詩，並以詩會友。他用客家話吟詩，似乎是他忙碌之餘最大的樂趣：渡著方步，偶搖頭幌腦，實蠻有趣。四書五經不說了，他也喜歡看三國演義，水滸傳；他還收藏了一部梁啟超的《飲冰室文集》。

浩公大學本科是經濟系，但我回憶他的言行身教，他確是一位儒家信徒，也是一位能接受孫中山新思想的君子型人物；大學快畢業時，經黃同仇先生介紹參加了國民黨，立志要追隨孫中山先生建設中國。搞了半輩子，民38年（1949）2月，浩公兩手空空且一臉失落地跑到台灣來了，當然壯志未酬。

民47年（1958）823台海戰役之時，我們四兄弟全在金門、馬祖海空最前線，長兄偉明駕F-86戰機，在馬祖上空擊落Mig-17一架，浩公聞訊後高興之餘，寫詩而吟唱曰：「革命空談三十年，餘生無計補時艱；未酬邦國中興志，且喜兒曹破敵還。」

浩公和許多其他各黨各派的仁人志士一樣，確沒有清楚看透現代華夏中國，那由農業社會蛻變為商業社會的全過程，實非任何個人的生命時期能窺其全貌者，全部都僅能看到或經歷其中的一小部份，致不僅浩公有「未酬邦國中興志」之嘆，其他各方面的仁人志士們，應同樣會浩嘆「未酬邦國中興志」。

從歷史的長河看，華夏中國從農業社會蛻變為商業社會，應從1840年的鴉片戰爭起算，到何時為止呢？我認為合理的時間應在華夏中國的GDP總值，位居並世各國之首，而且華夏中國個人的GDP，同時亦在全世界個人平均GDP之上時。現兩岸三地的華夏中國，或許正初見曙光，有點快要到達上述目標的樣子，否則歐番美夷日蟹們，不至如此以惡形惡相，對待華夏中國也。

華夏中國之崛起，不是突然的爆發，而是一段長時間的接力賽過程，每一棒有每一樣不同的跑速和姿態，浩公的書記長、縣長諸角色，和其他名人志士的角色雖有不同，但都是在一條百年甚至可能二百年以上相同的跑道上，在或前或後的不同時段內，共同接力向邦國中興夢而奔跑努力；在這奔向邦國中興夢的跑道上，各接力跑者還鐵定會因爭道而互鬥呢！

清末立憲保皇派和共和派之爭，陳炯明聯省自治之反孫中山，民國初年軍閥之戰，蔣介石北伐之戰，抗戰前後國共之戰，非樣板乎！

俗話說「虎父焉生犬子」，一個好吟詩的浩公，一大群子女中，總要有個把好詩的兒女陪襯一下兒吧，長兄偉明，似可當此重任。偉明民44年（1955）畢業於岡山空軍官校，是中華民國第一批飛F-86及F-104的飛行員，也是位頗有努爾哈赤味道的漢子。飛戰鬥機的飛將軍們，和飛空中偵察（如U-2黑貓中隊）任務的飛將軍們屬性雖有不同，但任務之餘卻常廝混在一起。

黑貓中隊飛行員陳懷生為報效國家，幾乎與家人分隔兩地，未料死後，依然無法破鏡重圓。（中時檔案照／翻攝網路）

黑貓中隊飛行員陳懷生，就和偉明因詩結緣。無論戰鬥或偵察任務，碧血灑長空都是機率極高的事。偉明當時認識一位台灣大學的女生朋友，女方家庭很清楚飛將軍工作的危險性，對交往自多持保留態度，偉明不得已以隨緣態度處之。

民47年（1958）9月8日台海一場空戰前夕，偉明作訣別詩一首，浪漫了一下：

《當我戰死》

當我戰死，折翼化作天邊的煙塵，

愛人，請容我的遊魂投宿你聖潔的芳心。

黎明，我把幽情寄托叢林隱隱的鵑啼；

黃昏，我感懷眉月淒清，揮流星如淚。

愛人，請莫酸辛，趁這靜寂的良夜，

我們何不歡欣，在那依稀夢境。

當我戰死，雖歲月長流，往事己消沈；

愛人，請莫酸辛，

看那天邊的一簇雲，又似我昔日的痕影；

我又在輕聲呼喚，啊，愛人！

這首詩不久登在報紙上，陳懷生讀到，開著吉普車找到偉明，擁抱握手，表示深有同感雲。陳懷生本名陳懷，蔣介石一次召見他時，問他的別號，陳懷說沒有，蔣為他題了「懷生」2字，要他保重生命，叮囑道：「你飛行以前，不要忘了帶降落傘才行。」

陳懷回答，他絕不在大陸上使用降落傘，絕不願被俘，苟且偷生。哇，陳懷真是一位鐵漢，偉明的《當我戰死》，正像是為他而寫。這位黑貓中隊隊員，於民51年（1962）9月9日駕U-2偵察機，不幸被擊落逝於江西南昌。今台北市有懷生國小及懷生國中，紀念這位鐵漢陳懷的勇邁不凡。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】