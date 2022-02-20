台灣「新住民」群體成為台灣社會不可忽視的力量。20多年來，「新住民」一代代努力之下，成立了眾多社會團體，其主要目的是整合各界資源，提供多元化教育培訓，同時幫助眾多「新住民」弱勢家庭，使「新住民」同胞能夠盡快融入當地主流社會。

「海峽青年觀點論壇」2月15日以「柔性的力量——台灣『新住民』團體發展與展望」為主題，邀請了新住民團體進行線上座談交流，與會者包括新住民文化交流協會理事長牛春茹、台聯儷雅會創會會長、東莞市台胞台屬聯誼會副會長陳超平、中華兩岸一家親交流協會理事長、高雄市新移民社會發展協會創會理事長湛秀英。

牛春茹從個人經歷出發，分享了自己到台灣20餘年生活狀態和社會形態的變化，講述她從最初的的求助無門，到抱團取暖，再到成立協會幫助更多的「新住民」融入社會的經歷和心路歷程。她提出，近年來兩岸婚姻狀態也隨著社會形態的改變而發生變更，大陸整體經濟環境的提升和台灣的制度限制，使得在台灣的兩岸婚姻家庭數量呈現持續遞減態勢。頗為有趣的是，原來大多是大陸女生嫁給台灣男生，現在有越來越多的大陸男生娶台灣太太，這類「新住民」社會需求也隨之發生轉變，但無論如何，陸配依然是「新住民」的中堅力量，值得更多關注，以個體與社會的融合共謀發展。

陳超平常住大陸，長期積極致力於兩岸交流交往。她提到，最初踏入台灣時，既感受到一脈相承的同胞親切感，又無可避免的觸碰到兩岸人民的認知阻隔，當時兩岸開放交流的時間並不長，台灣民眾對「新住民」有許多負面看法，陸配族群一路走來憑藉著自強自立的優秀品質逐漸獲得肯定和社會地位。正是因為陸配家庭的影響，讓台灣社會能夠看到更客觀的中國大陸，這也是兩岸婚姻在台灣社會中發揮的柔性力量。她還提到，兩岸婚姻的二代青年在成長過程中，既有大陸文化的傳承，又有台灣文化的熏陶，讓兩岸青年真誠交流，是能夠促進兩岸交往的橋樑。

湛秀英表示，「新住民」在台灣經歷了被關懷到謀發展的過程。兩岸關係對兩岸婚姻家庭起著決定性的影響，台灣某些政黨用敵對性的眼光對待「新住民」，導致陸配族群背井離鄉很難融入台灣社會。她認為，「新住民」通過自強自立，取得台灣民眾的認同，通過大量的社會性服務以及與社會團體的連接，逐步融入社會並被接納，才能切實地爭取應有的權益，促進兩岸交流，成為連接兩岸共同發展的紐帶。她提出，陸配早已不是台灣學者認知中，文化水平低下的人群，而是「高學歷、高社經地位、高資訊」的新三高主體，能夠承擔更大的社會責任，有更廣闊的發展空間。

除了與會嘉賓帶來精彩的發言，在線觀眾也積極參與到了議題的提問互動中，觀眾提問涉及台陸配比例降低的原因、對陸配促融的建議、兩岸婚姻子女的教育等多方面內容，與會嘉賓悉數作答，現場討論氣氛熱烈，凸顯兩岸青年及學者對於「台灣『新住民』團體發展與展望」議題的高度關注。

其中，牛春茹指出，兩岸婚姻關係在台灣比例驟減的原因主要是兩個方面導致的。首先，對於年輕族群的陸配來講，大陸的就業環境更加友好，可以發揮所長；其次，大陸的經濟建設飛速增長，擇業範圍的領域更廣，發展空間會更大。對於創業的兩岸婚姻家庭，在大陸既有安定的生活環境，又有前景無限的發展市場。陳超平認為，孩子的教育要以陪伴為前提，如果父母準備長期生活在大陸，完全可以把孩子帶在身邊接受大陸的教育。大陸對於台籍子女政策十分友善，不但可以入讀所有公立學校，還能享受到中考加分等惠台政策。惠台政策以及對台灣同胞非常友善的資源，對於孩子未來的發展無疑是最好的平台。湛秀英表示，文化無邊界，陸配來自不同的省份，也有各自省份不同的文化，把家鄉的文化與台灣民眾分享，其實他們是非常願意接納的，也是促進融合的最好方式。陸配就像是一顆種子，將大陸的文化傳播出去，被認同被欣賞，用柔性的力量促進兩岸的融合。

會議最後陳詞總結環節，牛春茹指出，事實勝於雄辯，實際上很多陸配都身體力行地從弱勢地位變為了「三高」群體中的一員，在不同的領域發光發熱，在改變自身的同時也改變了台灣民眾的既有觀念，達到了潤物細無聲的效果。陳超平表示，無論是在台灣還是大陸，陸配群體都在努力的搭建平台、提供咨詢。陸配的力量不曾間斷，既為了自身的融入，也為了兩岸人民的融合，為了創造更加美好的兩岸生活而努力。湛秀英認為，兩岸婚姻的「新住民」不該被稱為弱勢群體，他們是健全的也是優秀的，在台灣的「新住民」應該團結一致，做多元文化的推進，成為注入台灣的一股新的力量，帶來新的風貌。

「海峽青年觀點論壇」由中國海峽研究院（香港）主辦，作為與「兩岸有話說」和「智匯青年融四地」同步進行的兩岸交流系列活動，主要特點是聚攏兩岸四地青年專家學者及各階層代表人士，圍繞兩岸熱點議題、關切話題展開深度知識性講座及研討，推動兩岸青年話家常、學知識、共成長、促融合。