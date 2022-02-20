「中國領事APP」特別為海外定居，或是出國旅行的中國公民製作。人們可以就近向領區內的中國大使館申請，只要使用智慧手機就可以下載。主頁面包括六大功能：12308緊急求助電話、緊急旅行證、換發護照或旅行證、養老金資格、領事認證查驗和標示目前所在位置。

中國領事APP有許多優點，當人們在國外遇到困難時，可以輕鬆使用自已的母語向自已的母國尋求幫助。當我獨自在醫院時，感覺就像是有家人24小時陪伴在身邊。另一個好處是，您可以足不出戶在家裡申請旅行證件或是公、認證資料，只要加入微信公眾號通過視訊就可以確認身份，如此一來人們可以省下許多金錢和時間。

另一派持相反意見者認為，使用這個APP會破壞人們的自由。譬如我的兒子就很擔心他也會被中國政府監視。但是自從我下載中國領事App 以後，我就再也沒有被趕出醫院了。

我能理解這兩種不同的看法，我的結論是：「信任」在這中間扮演著一個相當重要的角色。當人們身處險境，只會把生命交給能夠相信的人手中。例如數個月前許多想要逃離阿富汗的平民，會把襁褓中的嬰兒交到美軍手裡。對於定居海外的我來說，一個堅強而有實力的政府至關重要，只要在危難時願意伸出援手的政府，就會得到人民的信任與愛戴。（曾麗芬 /現居德國科隆）

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