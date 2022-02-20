3月9日的南韓第20屆總統大選，是一個被國人所忽視的大選。南韓的總統制度，非常少見：一任五年，不得連任。而且，過去30年來，歷任民選總統的命運，相當坎坷；以致於現任總統對於入監服刑的前任總統，施以「特赦」，成為常態。在選前觀察南韓總統的選舉，可以確定的是，無論是誰當選，新冠疫情終究會結束於新任總統的任內。因此，值得探討的，反而是新總統必須面對的三個問題：「歷史包袱」，「階級/貧窮」和「都市發展」。

回顧文在寅總統過去兩年以來的疫情防治成效，隨著病毒的演變，施政滿意度也是起起伏伏，時高時低。而今時今日，在大選之前，有百萬人確診或居家隔離，這些選民如何投票、甚至是可不可以前往投票，都是一個重要的課題。基於不能剝奪公民投票權利之前提，將讓確診者在晚上6點投票時間到了之後，接下來到9點的期間前往投票。然而，由於南韓的投票時間，是到6點，而且不是「在投票所，就地開票」，而是將選票運送到都會中心，集中開票。原本就會比較晚才知道的大選結果，將因為投票時間延後到9點，而在凌晨之後，才知道最後結果。在選情激烈的情況下，可能產生的政治變數，將是文在寅總統所難以承受。

在歷史包袱的方面，政治上的「特赦」，是現任總統的權力。前總統盧泰愚於去年10月過世，前總統全斗煥則於去年11月過世，而前總統朴槿惠則是在去年12月底，被文在寅總統特赦。對於以前總統盧武鉉為政治導師的文在寅總統，延襲金大中、盧武鉉的「陽光政策」，南北韓的和解，隨著即將卸任，也將回歸到原點。新總統面對的是，今年1月份，北韓連續七次的飛彈發射，以及新時代的南北韓政治局勢，既受制於美韓的外交軍事關係，也受制於美中貿易戰的綿延戰火。

在階級/貧窮的方面，文在寅總統的兩大政策敗筆，將是新任總統必須概括承受的重責大任。無論是多次、而且大幅提高勞工的基本工資，還是強力壓制都會地區的房價上漲，不但功敗垂成，反而造成失業率的提高，以及年輕族群和中產階級「比以前，更買不起房子」的窘境。從一年內的短期買賣課徵70％的稅，到買新屋要過戶，必須繳給政府12％的印花稅，乃至於房屋稅提高一倍，從2017年以來，為數25次抑制房價的政策措施，徒勞無功。和房價愈打愈高的民生經濟環境有關的是，與時俱進、年年「加碼」的法定基本工資，結果反而變成是企業產業轉型升級，加強自動化，失業率不降反升，將成為新任總統的燙手山芋。

在都市發展的方面，人口高度集中在首爾的首都圈、鄰近的仁川，以及第一大港埠都會的釜山。其中首都圈的人口逼近2,400萬，幾占全國總人口的半數，釜山、這個傳統南韓的第二大城市，逐漸被離首爾較近的仁川，所取而代之。

釜山的沒落，一方面，是因為對岸中國大陸的天津港和青島港，強勢崛起成為世界級的貨櫃港埠；另一方面，則意味著產業政策的走向，區域發展更進一步的向首都圈靠攏，長期不利於抑制房價，而工資的提高，更難以追得上房價的上漲幅度。再者，2004年被南韓憲法法院宣告違憲，新建「世宗市」做為首都的遷都計畫，雖然還是在2007年開工，近20年來，橫跨三任總統的遷都計畫，如今看來，是以失敗告終。新任總統要如何延續這個龐大的新世紀建設藍圖，將同時牽動到政經社會的長期發展。

綜合上述，新的南韓總統上任後的首要之務，無論是執政黨的「政權交替」，或是由在野黨取而代之的「政黨輪替」，除了必須要在今年內解決疫情的問題，還有三大挑戰。

其一，在美國的主導下，如何重新定位、甚至被迫「校正回歸」南北韓的關係；稍有不慎，將造成與北韓近在咫尺的首都圈，無法想像的災難。其二，針對北京冬季奧運所引發的民族主義，要思考的是，如何在南韓民眾「反中」的情緒，以及中國大陸的政治與經貿關係之間，取得最符合國家長期利益的平衡。其三，提出振興經濟因應對策之同時，國土規劃與遷都計畫，也必須做出最後的決斷；由於這兩者都影響到年輕世代的就業，以及日子愈來愈不好過的中產階級，汲取文在寅總統的失敗經驗；基於長期全觀型的政治視野，正視國土規劃的重要性，重新思考基本工資調漲和抑制房價飆漲的問題本質，在後疫情時代，展開另類的災後重建工程。