中國大陸與紐西蘭簽署《中國—紐西蘭自由貿易協定升級議定書》，對大陸擴大開放林業、紙業以及服務業市場，並增加電子商務、競爭、政府採購及環境等項目，大陸利用2022年「中紐建交50周年」，透過紐西蘭提高在南太平洋地區的影響力。

紐西蘭是西方國家中較支持中國的國家，紐西蘭是「五眼聯盟」國家之一，希冀在中美關係與中澳關係扮演平衡者的角色。此外，紐西蘭不僅與WTO與APEC合作，並強化現有的區域合作夥伴關係，包括《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）與東協，並啟動《數位經濟夥伴關係協議》（DEPA），來面對疫情所造成的經濟衰退。

特別在電子商務部分，中國在去年已提出希冀加入DEPA，並透過紐西蘭申請加入CPTPP，很明顯的，北京正利用與紐西蘭的關係，來平衡美英澳三國防務協定（AUKUS）與四方安全對話（QUAD）對中國形成之壓力。

就在美國、英國與澳洲簽署AUKUS與美國剛剛提出印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework），以及澳洲選擇力抗中國之際，中國除利用東加附近海地火山爆發影響東加全境，透過災難外交的模式援助東加，並藉此在南太平洋地區展現解放軍的兵力投射能力外，進一步提升與紐西蘭的自由貿易協定的內容，希冀突破美國所建構的「圍中」架構。北京期望透過紐西蘭加入DEPA，將可能有助於中國在後新冠肺炎時代當中，從印太國家到歐洲地區數位經濟之發展。

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