「拜登主義」的本質是厚植實力加強基礎建設、領導聯盟遏制中國，意即強本、結盟、制中，美國國家核心利益是安全、利益和民主，中國則強調安全、主權與發展，兩國在主權、民主上針鋒相對。

拜登就職一週年，民調持續低迷，與其前任川普幾乎一樣，蜜月期提早結束。拜登是否會製造兩岸之間戰爭拉高民調，一如俄、烏處在戰爭邊緣，台灣需要警惕。中國採取灰色地帶的安全化競爭，兩強間的網路戰、訊息戰等認知作戰，台灣安全更無法完全操之在我。

美國強勢因應中國利用灰色地帶挑戰美國領導下的國際政治秩序，而台灣內部最大問題是國家認同，自己內部都搞不定，更無法爭取國際上身分，例如亞洲民主各國的軍事聯盟如「四方安全對話」等都沒有一席之地。

台灣該如何定義自己在國際上的身分地位，台灣不想當棋子，更不想成為棄子，解決認同與身分問題仍是當務之急。

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