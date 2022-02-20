台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習時身穿大陸隊服，引發議論。行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並為適當處分。

總統府發言人張惇涵表示，國家代表隊成員除追求個人競賽成績外，也對外代表國家，言行舉止動見觀瞻。不應有任何損害國家榮譽之爭議言行。總統府支持行政院採取必要的調查檢討及處分。

事實上黃郁婷已經對此事作出解釋，而且身穿大陸隊服是在練習場合，並不是正式出賽。教育部與體育署並沒有明文規定選手在練習時該穿甚麼服裝。蘇貞昌是哪裡不爽？

說穿了，就是因為身穿大陸隊服。如果黃郁婷穿的是美國隊服或日本隊服，媚美親日的蘇貞昌恐怕會大聲讚揚。這就顯示蘇貞昌認為大陸是「敵國」，也充分反映出蘇貞昌仇中反中的台獨心態。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮曾公開指稱蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮三人為「台獨頑固分子」，禁止其本人及家屬進入大陸與港、澳地區。如此看來國台辦講的是真話。

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