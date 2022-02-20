一架沒有裝載飛彈的F-16，縱然自由翱翔在藍天，但有什麼意義？一艘耗盡魚雷的潛艦，即使神祕潛航於水下，功能是什麼？失去武器的載台就等同沒有士兵的將軍，英雄無用武之地。

反過來看，武器能夠脫離載台而單獨存在嗎？武器的攻擊過程須經歷三個階段，分別是目標偵測、中途導引、終端尋標。

早年電腦科技啟萌未幾，硬體占據一定的空間，然而飛彈的體積有限，所以都是「半主動」型式。例如雄一飛彈，發射過程中的「目標偵測」仰賴艦上搜索雷達，「中途導引」來自艦上光指儀，「終端尋標」則在追蹤艦上射控雷達的反射波。如果缺少發射艦的搜索雷達、光指儀、射控雷達，雄一飛彈一無可取，因為它不具備完整的攻擊能力。

今日電腦科技進步神速，最明顯的改變是大幅縮小硬體的體積，如今已能將雷達、電腦整合進入飛彈，因而大部分飛彈，特別是攻艦飛彈已經演進到「主動」型式。

雄二與雄三都是主動飛彈，發射前只需要目標的「概略位置」，發射後在自動控制下依設計路徑飛行，抵達目標區時會開啟「終端尋標器」找尋可疑目標，並選擇攻擊目標。這種方式稱「射後不理」，也就是一旦發射飛彈，載台無需理會，事實上也控制不了，因為飛彈本身就具備完整、自主的攻擊能力。

更正確地說，主動飛彈擁有全套「射控系統」，從目標偵測、中途導引，到終端尋標一應俱全。從這個角度看，載台在戰時的功能只是單純的「運輸」——運輸武器至攻擊發起位置；因而F-16可視同飛彈運輸機，潛艦是魚雷運輸艦，各種不同類似的作戰艦艇都是飛彈運輸艦，差異只在運送飛彈的數量。

另外，現今岸基戰管中心的偵測與指揮能力遠超過載台，除非戰時遭到敵人炮火摧毀，否則戰場指揮與情資傳遞，全部有賴戰管中心。這一現象，愈益減輕戰時載台的重要性。

講白了，戰時載台的功能就是「運輸」。如果執行侵略戰，軍隊須長程跋涉、攻擊遠方的守衛軍，為了把武器運輸到遠方「攻擊發擊位置」，載台的重要性不言而喻。但如果面對的是國土防衛戰，敵人一定來，而且距離越來越近，有必要透過載台把武器運送到遙遠的位置，攻擊遠方的目標嗎？

華麗的載台不能殺敵，武器才能。這觀點不僅可運用於飛彈，潛艦發射的重型魚雷亦然。例如在海岸安裝固定／機動式重型魚雷發射平台，發射管制依賴陸基，在反登陸作戰中的效果不類同潛艦？

誠然，建軍備戰除了要應付戰時，也須面對平時。華麗的載台在戰時的功能雖然不大，平時卻有其政治效益。然而不管如何，當國防預算有限，尤其和潛在對手呈現巨大差距，務實的建軍政策是適度、有限地籌建華麗、昂貴的載台，而將大部分經費投資於短程、防衛型武器。

（作者為海軍前艦長）

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