北京冬奧會今天閉幕，行政院長蘇貞昌祭出秋後算賬，對冬奧開幕前，台灣選手黃郁婷在練習時穿了大陸的制服，嚴令教育部要調查處分，真是鳥肚雞腸小題大作！

蘇貞昌放著眼前諸多的國家大事不管，同時對台灣面臨未來的困局一愁莫展，卻對一個青年國手的無心之過，而想大動干戈急於追殺，並獲得總統府的支持，除了顯得他無宰相之肚可撐船之外，更顯得他對現代體育交流的無知，與凡事都要作政治批鬥的愚蠢！

國際間體育運動是促進各方彼此交流最有效的方式，賽後選手為交誼而彼此交換隊服，早是司空見慣促進友誼的一種慣例，而選手在自我練習時，身著交換來的運動服，並無不妥，假使黃郁婷在練習時穿上了美日等國隊服，蘇貞昌有何意見？

由這事可以看出蘇貞昌是個很無能又無知的人，因為自從解除戒嚴，終止動員戡亂時期臨時條例發布後，最早是民進黨率先將中共或大陸，改稱為中國的，並允許在台灣的兩岸論譠或交流時出現五星旗，所以長期以來，台灣統促黨在台北街頭揮舞五星紅旗，政府並沒有強制干涉，前幾天台南廟宇長期懸掛五星紅旗，也只能依其他法規前往處置。可見這些都是民主自由的台灣可以存在的現象，不足為奇！

這件事原本政府就沒有建立機制，又在事情發生後小題大作，教育部也要中華奧會為此作出處分，但中華冬奧代表團總領隊陳士魁表示，此事在四月召開賽後檢討會時再討論，他個人表示過去並無類似規範，言下之意也是只能有亡羊補牢的提議，談不上有處分之事！

國際奧會是國際間純民間組織，一向不受政府影響或支配，蘇貞昌自以為只要政府捐錢贊助我國奧會，就可要中華奧會辦人，坐實了要政府干預奧會事務的大忌，他真是一個無知的政客，而蔡英文的支持，說明了她的意識形態治國是真的很有問題。

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