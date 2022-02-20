政府公告開放福島地區食品的進口，「福島地區食品」簡稱「福食」，規避了民間稱「福島地區食品」為「核食」的尷尬。

這項宣告更進一步看清楚民進黨是一個反民主的雙標政黨。民進黨政策與是非對錯無關，一切都沒有繼續執政來得重要。談能源政策時，說輻射很恐怖，輻射的風險無法承受，所以放射性廢棄物不能處置，要民眾反對核電；談對外關係時，要進口「核食」，輻射健康的風險彷彿不存在了。反核時說輻射物質污染萬年無解；進口核食時說，福島事故已經過10年，輻射汙染已沒有顧慮。面對民眾，無法自圓其說，所以自欺欺人的改稱進口的核食為「福食」！台灣的民眾與媒體就真的這麼健忘，就這麼容易原諒以錯誤訊息操弄民意的政黨與政治人物嗎？

福島核電廠事故外釋的放射性核種包括惰性氣體、碘-131、銫-137、以及較少量的鍶-90。釋出的放射性核種在大氣中擴散，絕大部分會沉積到海洋或陸地，被浮游生物或植物吸收，進入生物圈的食物鏈，故福島地區的農產品或漁獲有可能含有較多的前述放射性核種。

前述釋出之放射性核種對人體健康影響較大的為碘、銫、與鍶。碘-131的半衰期只有8天，經過10年的衰變，環境的量為零。目前的顧慮是銫-137（半衰期30年）與鍶-90（半衰期29年），銫-137生物半衰期為70天，也就是說進入人體後，透過人體的新陳代謝，每70天會減少一半；鍶-90的生物半衰期為18000天，對人體的影響較大，故雖然當初的外釋量低，也為大家關切。

這兩個核種均非天然的，但全球大氣、海洋、土壤都可偵測到，主要來自核武試爆、銫-137工業使用時的洩漏、前蘇聯車諾比災變的釋出等。換句話說，世界上任何地區生產的食品，都有可能含有微量的銫-137與鍶-90。生物體中都有天然放射性核種，主要是鉀-40（半衰期12.4億年）與碳-14（半衰期5730年）。鉀含量較高的食物，例如香蕉，會含有較多的鉀-40。人的呼吸也會吸入放射性核種氡-222（半衰期3.8天），洗溫泉時，空氣中會有較多的氡氣；如果房屋的建材是花崗岩，室內的氡氣含量也較高。

人類生活在充滿天然放射性核種與輻射線的環境中，時時刻刻都在承受著背景輻射劑量。背景輻射劑量的高低與地區的海拔及地質構造有關，以下幾個2月17日22:30瞬時實測值供參考，金門氣象站每小時0.083微西弗、台北火車站0.079微西弗、台北內湖0.04微西弗、屏東後壁湖0.039微西弗、蘭嶼低階核廢料儲存場門口0.028微西弗 （取自原能會網頁）。台灣地區每人每年接受的天然背景輻射劑量約為1600微西弗。除了天然背景輻射外，人類輻射劑量的最大來源應為醫療診斷，一張胸部X光的劑量為20微西弗，一年的背景輻射劑量約等於接受了80次胸部X光。電腦斷層的劑量就更高了，一次心臟電腦斷層的劑量等同於800次胸部X光。正子攝影的輻射劑量與電腦斷層相當。

放射線對人體的影響程度與劑量高低直接相關。輻射防護的法規要求絕非不符合實際地零暴露，而是合理地降低輻射健康風險。依據科學計算，放射性物種在食物中的濃度都有輻射健康風險可以忽略的最高值，只要低於此限值，食用應無健康的顧慮。福島地區的食品在出口時，理應提出核種濃度低於法規要求的證明，台灣政府與民間機構有足夠的能力進行大比例的抽檢，確認進口食品中沒有漏網之魚的「熱點」。民眾實在沒有必要因福食的開放進口過度擔心食安，影響生活的步調。

全世界只有台灣與中國大陸未開放福島地區食品的進口，可以想見媚日的民進黨政府承受的壓力。但回想民進黨政客在野時，帶頭反核食的嘴臉，只能說他自食惡果。

推動「以核養綠」與「核四商轉」公投的擁核志工，被政府視為寇讎，在綠色恐怖的肅殺之氣下，還真的擔心被羅織入罪。我們對於民進黨政府在公投時的作為感到心寒，也深惡痛絕。但我們反對的是政府錯誤的能源政策，不是政府本身。我們站出來是因為擔心台灣未來的發展會因意識形態受到深遠的負面影響。擁核者的理念是務實、一致、與符合科學的，我們不會違反專業、違背良知良能的說食用「福食」一律都是危險的。

記得2018年的反核食公投，當時電子媒體論辯此公投案時，以核養綠公投共同發起人黃士修與廖彥朋是代表反方的！倒是當初以恐懼輻射傷害為出發點反核的環保團體與無良政客，這次為何噤聲？是人，就不要因為怕得罪主子，當縮頭烏龜。站出來，告訴社會大眾，以你們一貫的認知，民進黨開放核食進口是草菅人命。

核能是潔淨能源、核能發電不排放二氧化碳，世界上有許多國家已將核能設定為2050年達到碳中和的工具。不久的未來，台灣非核家園的政策必會翻轉，「福食」的開放進口，等同於民進黨自打嘴巴，承認過去30年，誤信極端反核團體誇大輻射風險的言論是個錯誤。

（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）

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