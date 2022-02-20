《Tinder大騙徒》與《創造安娜》，這兩齣由真實故事改編的Netflix紀錄片與影集，農曆年後在台灣有大批影迷觀賞追捧，但影迷們可能沒有深入關注的是，兩齣作品的核心價值是，歐美新聞工作者對調查報導與追蹤騙局內幕始終努力不懈。

《Tinder大騙徒》描述，搭著私人飛機的愛情詐騙男賽門，用Tinder結識歐洲各國女友後，軟土深掘從她們身上騙得大筆金錢！其中一名受騙女子賽西向挪威《世道報》投訴後，才正式爆出這起愛情龐氏騙局。

《創造安娜》則改編自美國記者普斯勒在《紐約》雜誌上發表的《安娜德維爾如何騙過紐約派對人士》。影集中以記者第一人稱視角，一再突破採訪安娜周遭各個關係人，一方面掀開上流社會的虛假人情，一方面也深挖資本主義金錢帝國的真實漏洞。

有趣的是，賽門與安娜，都非常善於透過IG等社群平台，分享豪奢飲宴生活，創造自身多金形象！更厲害的是，他們能夠順利把朋友圈「變現」，線上線下施展他們的浮誇騙術，大氣都不喘一下。

「新聞已死」是社群平台當紅之後的日常，畢竟以臉書為首，整盤端走了廣告預算。吃不飽又穿不暖的新聞從業人員，為什麼仍能撰寫出有影響力的報導，甚至改編成全球夯片？

畢竟台灣閱聽人也不再需要媒體守望，記者成了「最不信任」的職業，大家都對網紅與YouTuber深信不疑！媒體成了帶風向的鷹犬，新聞主播成為進入演藝圈的跳板，「小時不讀書，長大當記者」更是鄉民共識。

但台灣仍有典範。《報導者》深入調查中州科大在非洲徵召烏干達留學生抵台淪為學工，教育部已跟進裁罰該校自111學年度起停止全部班級招生，學校真的被「寫倒」。

諷刺的是，多數大學生與年輕世代仰賴網路平台接收多元資訊，但中州科大停招的新聞會在臉書、IG、抖音、小紅書、YouTube出現嗎？台灣少了一間大專院校的新聞，會出現在他們的同溫層嗎？

當社群平台打壓新聞資訊權重，還縱容不實訊息持續氾濫，導致網上到處都是賽門與安娜，用華而不實的濾鏡照片與虛妄言論，每分每秒不斷迷惑著你我與下一代時，我們才發現，各國政府對臉書的嚴格監管，真的太遲了。

根據台灣事實查核教育基金會最新調查，台灣民眾過去1年中收過假訊息的比例高達74.5%，更有高達93%的民眾認為假訊息對社會影響「嚴重」以及「非常嚴重」！即使有可能會侵害言論自由，多數民眾認為政府、科技公司應該限制假訊息。

正好是20年前，《天下》雜誌推出「弱智媒體」的封面故事，將24小時輪播的電視新聞罵得一文不值，引發社會震撼與反思。現在主流媒體卻無法同樣寫出一篇「弱智社群」，反倒還要持續擁抱流量來源的各大平台。

媒體們自己無法拿出勇氣站出來，表明社群平台才是假訊息的產地，賽門與安娜仍會在IG上被造神，網路巨頭須要「自律」時，媒體就只能背鍋，被民眾認為要對網路謠言負責了。

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）