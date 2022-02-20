1972年2月21日尼克森震驚了世界，到達北京，開啟了改變世界的一週，對之後的兩岸、美中及世界關係都發生了重大的和積極的影響。然而，50年後的今天，美國掀起了一陣逆流，美中走向全面對抗的危機加深，世界也變得更不穩定，在這個充滿危機的時刻，美國更需要一個偉大的政治家，需要另一個 「尼克森」！

21世紀中國的迅速和全方位的崛起，在經濟、貿易、科技、軍事、文化許多領域都令美國精英階級感到壓力，因此自歐巴馬第二任期開始美國就在調整對華戰略，川普更開始對中國實施經濟制裁並不斷的衝擊中國的「一中」底線，拜登上任後，更採取除了軍事衝突以外的對華全方位的進攻。美國對華政策的基本思維是什麽？這様做能否逹到美國的目的？

要回答這些問題一個很好的切入點就是美國前任國務卿蓬佩奧於2020年7月23日在尼克森總統圖書館高調宣布爲什麼須要終止尼克森開啟的對華「接觸交往」政策，雖然他是極右翼共和黨人，但是他的思維和邏輯反映了今天美國精英階級大多數人的共識。下面介紹一下這些邏輯的要點，和爲什麼是錯誤的！

接觸政策造福了中國卻犧牲美國利益？

無可否認尼克森打開了中國與西方世界的全面接觸和深層次的融入國際社會，促成中國的迅速發展並在多數領域成爲世界前三名的國家，但是美國受益更大！70年代的美國陷入越戰泥沼，國內反戰示威和民權運動風起雲湧，經濟陷入困境，而蘇聯的力量如日中天，美中的合作直接導致蘇聯及東歐共産政權在1991年的瓦解，美國成爲唯一的超強，這是美國史無前例的成就！

有人指責中國威脅現有的國際制度和秩序，事實上中國價廉物美的產品維繫著美國長期的低通脹率和經濟繁榮！中國是美元穩定的長期支持者，也一直積極維護聯合國、WTO、WHO等國際合作組織的作用。

美國的問題開始於她成爲唯一超強後，因自傲產生的自大和窮兵黷武，和因錯誤的經濟政策導致的產業空洞化及貧富懸殊，這是美國自己的錯誤，和中國沒有關係，更不能歸罪於接觸政策！

接觸政策沒有和平演變中國，中國是一個威脅

長期以來美國精英階級一直有一個幻想，認爲當中國走向繁榮後必將接受美國的「自由主義政治經濟制度」，但是當中國發現改革開放後內部因貧富差異的兩極化而造成了社會不穩定，開始時以爲是自己學藝不精，但是後來發現美國師傅的問題更嚴重，習近平醒悟到必須不忘初心，造福廣大人民而非少數精英階級，這使得美國精英感到失落和不安，覺得必須改變對華政策！

一個危言聳聽的理論開始出現：如果我們不能改變中國，共産中國將改變我們，統治世界，那就是災難！因此自由世界必須組成統一戰缐來戰勝中國。同時大肆污衊中國和華人：武漢病毒、偷竊西方高科技技術、不公平貿易手段....。一時間全面與中國脫鉤的呼聲響遍朝野，華裔科學家和學生受到迫害和歧視，麥卡錫主義的幽魂又回來了！

然而，三年來這種打壓，只加劇了美國內部的不安，造成物價飛漲，通貨膨脹程度回到40多年前尼克森時代，這就是拋棄尼克森中國政策的後果！

今天美國的對華敵對政策是不可能成功的，一個現實的例子就是拜登和美國主流媒體企圖杯葛冬奧，醜化中國的防疫措施，但是事實證明，絕大多數的歐美參賽運動員和奧運官員們都給出了非常正面的評價。

美國精英的根本錯誤是：1.他們不了解中國，深受中華文明影響的中國沒有興趣改變其他國家，只想改變自己，使自己越來越好。更沒有稱霸世界的野心，只想透過互利共贏和世界各國共同創造更好的世界！2.按照西方的自由主義理論每個個體（或國家）應該不受任何外力的干涉自由發展，這様整個群體（世界）才會變得更好！ 圍堵和對抗是違反他們自己的信仰！

和平合作互利共赢是解决危機唯一的道路

當今世界面臨許多共同的挑戰，需要全人類的合作才能解決一些根本的問題，例如嚴重的貧富差距問題。共建共享的命運共同體理念才是正確的道路！

尼克森訪華最重要的成果就是簽訂了上海公報，除了眾所周知的「一個中國」共識外，就是國際爭端應在尊重主權、不干涉別國內政等基礎上解決，反對任何國家在亞洲建立霸權或在世界範圍內劃分利益範圍。這個原則仍然是解決世界問題的最低原則。

最後，我要引用尼克森總統墓碑上的墓誌銘，也是他第一次就職演說中的一句話。那就是「歷史所能賦予的最大榮譽是和平締造者的頭銜」。他當之無愧！在今天世界面臨又一個危機時，我們希望出現另一個智者「尼克森」！

（作者為中美論譠社社長）

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