行政院長蘇貞昌認為冬奧選手黃郁婷穿著大陸隊服訓練，及後續發言內容不符民眾期待，要求教育部體育署進行調查，並為適當處分。蘇貞昌以閣揆之尊，把民進黨的意識形態搬出來規範運動員，非常不恰當。

北京冬奧落幕，台灣4位國手未能奪牌本是意料中事，對於亞熱帶台灣而言，沒有冬運訓練的環境與資源，條件匱乏自然不該苛責選手們。蘇貞昌卻不做此想，立即秋後算帳，要求調查、處分黃郁婷。

黃郁婷的行為不是不能檢討，畢竟台灣是多元社會，該不該穿上大陸隊服裝難免見仁見智，但由閣揆出面要求行政調查，就值得商榷。中華奧會網站明載，奧運精神是「和平與友誼」、「致力維護與政府組織間之和諧合作關係，並抗拒與奧林匹克憲章不符之政治、宗教或經濟壓力，以維護本會之獨立自主性」。黃郁婷為了感謝大陸友人贈送隊服，穿上拍照，也是彰顯「和平與友誼」的奧運精神，這不正是兩岸之間最缺乏的嗎？

如果民進黨政府要求選手、運動員須貫徹「抗中保台」的意識形態，否則就要調查、處分，請問，政府難道把對岸視為「敵國」？黃郁婷說「運動無『國界』」不也強調我方的主權對等與尊嚴嗎？對岸鼓掌叫好，哪有損害我國家形象？

民進黨政府處理不好兩岸關係，蘇貞昌被對岸點名為「台獨頑固分子」，就動輒扣人統獨意識形態的大帽子，想堅壁清野製造兩岸民間交流障礙，私心昭然若揭。

黃郁婷彰顯奧運精神、沒有違反《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》，蘇貞昌敲鑼打鼓要辦人，國手英雄瞬間變落水狗，下次誰敢替台灣爭光搶獎牌？心寒哪！