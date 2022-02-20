監察院過往被譏諷為「只敢拍蒼蠅，不敢打老虎」，其實監察院在我國憲政體制中，本該扮演摘奸發伏、整頓官箴的「正義之獅」角色，無奈政治力的影響與制度設計的缺陷，猛獅淪為病貓，不少國人視之為可有可無的盲腸。但在民進黨兩度完全執政後，全面綠化的監察院在黨內一姊陳菊領軍下，這頭沉睡的獅子似乎漸漸甦醒，只是外界不清楚牠是要對付貪贓枉法的惡虎呢？還是想在政治正確的前提下給予政敵致命的一擊？

日前陳菊在監察院的談話會中，直率批評「不只一位監委就任至今出席狀況不佳，最誇張者，甚至在輪到該出席的21次彈劾審查會中缺席高達19次，如此工作態度，傳出去能聽嗎？」小英總統選出的監委缺席率如此之高，的確傷了主子的面子，也反證其「用才唯綠且識人不明」。儘管陳菊護主心切，但是她似乎忘了自己應是秉持中立的監察院長，而非指揮領導的高雄市長，被她教訓的是獨立行使職權的監察委員，而非唯命是從的基層公務員。

修憲前，監察委員由各縣市地方議員互選產生，因此是間接選舉制度下產生的中央民意代表機構。但因地方議員利益盤根錯節且素質參差不齊，選出的監委常是地方利益集團的代表，如何期待他們發揮整飭政風的現代御史功能？修憲後，監察委員改由總統提名，經立法院同意後任命，雖然中央民意代表的定位不再，但若能選賢與能並由立場超然者出任，則不啻國家之福。

過去幾任總統提名時，均能考慮超然中立與政黨平衡的原則，並藉由不同政黨的推薦，選取專業背景與實務經驗優越者來擔當大任。孰料小英總統上台後，在監委提名上以一黨之私，用才唯親，用人唯綠，致使全盤皆綠的監察院不斷出現類似跳樑小丑與妖魔螻蟻般的陳師孟們，更引進黨派意識已經固著僵化的陳菊擔任院長，要避免黨同伐異現象的發生，已成妄想，遑論期許監委們客觀公正、無私無我地監督中央與地方的行政機關？

近來監察院頻頻針對昔日盟友柯文哲及其市府團隊展開「調查」，其中「社子島案」在委員會審查時，查案監委要求行使質問權，欲找柯P到院說明，陳菊則當場提醒「質問直轄市首長，程序完備很重要，應當留意」，質問即踩煞車。此舉啟人疑竇之處在於，監委依其職權難道不知道「程序完備很重要，應當留意」？

按《監察法》第25條及施行細則第20條規定，行政機關接到糾正案後，「如逾2個月仍未將改善與處置之事實答覆監察院時，監察院得經有關委員會之決議，以書面質問或通知其主管人員到院質問之。」因此只要有關委員會做成決議，即屬程序完備，就可進行質問，何勞院長「提醒」？重點在於陳菊提醒之後，此案就嘎然而止，無人再議。

陳菊是客觀公正地保障柯P的正當權益嗎？當然不是，否則不會放任其他監委對台北市府進行「北農案」、「阿公店案」的調查，卻對各界呼籲對陳時中部長「3＋11」決策進行調查的輿論置之不理。顯然陳菊講與不講之間考慮的是政黨利益與政治效果，而非監察院的正當程序與行政機關是否違法失職的問題。難怪立委賴士葆會痛批監察院淪為細漢仔，要期待監委超越黨派大公無私的摘奸發伏、整頓官箴，根本緣木求魚。

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）