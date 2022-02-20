國民黨備戰年底九合一大選，公布由黨主席朱立倫領軍的「中央選舉提名委員會」8人名單，其中最受矚目的黨內實力派：新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠等3人，隨即以「不宜球員兼裁判」為由聲明婉謝。一來一往、進退之間雖維持禮貌，卻已烙下傷痕，原想打出「團結牌」的黨主席朱立倫等於是被公然打臉。

國民黨認同度雪崩

朱立倫接任黨主席5個多月以來，不僅連遭敗績、狀況頻出，而且幾乎看不到有改善的起色；國民黨無法團結、黨不成黨，究竟問題出在哪裡？未來還有可能避免更慘的失敗，進而振衰起敝嗎？

雪上加霜的是，根據「台灣民意基金會」所做的最新民調，蔡英文總統第二任期接近過半，民意支持度反而更高，她第一任期第二年，2018年為32%左右，今年1月所做民調結果49.6%，接近5成，相差近18%，贊同度上升，不贊成度下降。在政黨認同度方面，2018年1月民進黨2成8，國民黨2成4，綠比藍只高了4%左右，今年1月所做民調結果，民進黨3成7，國民黨2成4，民進黨比國民黨高了13%。

再看「美麗島電子報」的2月國政民調，蔡英文的支持度為57.3%、滿意度57.0%；在政黨好感度上，民進黨好感度為51.5%度，民眾黨39.8%，國民黨則以28.2%的支持度吊車尾。更可怕的是，國民黨的反感度竟然高達60%，民進黨反感度也有40.3%，民眾黨為37.7%。

整體對照來看，一個政黨領導人的民調高低，其實是與該政黨呈現正相關的。在該民調所公布2月對政治人物的「信任指數」，侯友宜以72.8%領先，賴清德62.0%居第二名；蔡英文53.9%，位居第三；柯文哲50.3%，位居第四；朱立倫34.4%敬陪末座。但在「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」上，賴清德則以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，兩人差距明顯拉開，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三；其他依序為國民黨主席朱立倫5.2%、行政院長蘇貞昌3.7%。

值得玩味的是，侯友宜在「信任度」上高於賴清德，在「適合度」上，則賴高於侯，至於何者對投票意向的決定影響更大，見仁見智，但基本上，「信任度」較接近對個人的好惡認知，「適合度」則與外在環境更有關，差異變因可能就是政黨因素。由此而論，侯友宜、盧秀燕與國民黨保持距離「走自己的路」，就不難理解了。

不斷念大位就辭職

事實上，以侯盧二人為主的國民黨縣市長們，雖然在施政風評與個人民調上都有不錯的口碑，勝選連任問題不大，但外在形勢變遷劇烈，加上國民黨形象的不斷低落，使得他們為求自保，紛紛採取與黨主席朱立倫保持距離，甚至軟性切割的策略。但這種堅壁清野、各自為戰的做法，相對於民進黨高掛綠營旗幟、全黨齊進，黨政資源主攻、媒體網軍側翼襲逼的大兵團作戰，能否擋得住不被各個擊破，其實風險不小，但事已至此，似乎也只能如此。

歸根究柢，黨主席朱立倫不僅要扛起最重的擔子，更要負起最大責任，而他至今最大的問題人盡皆知，卻始終未能真正面對現實、好好釐清釋疑的，是他一直對參選2024總統大選未曾斷念，以致沒有辦法真正放開胸襟、大開大闔、公正無私地扮演好黨主席應有的角色。

事實上，從一而再、再而三的黨內決策與協調溝通，乃至在危機處理上不斷出包、引發爭議的連續例證，已經說明了一個「心有大志」的黨主席，不可能做好國民黨主席現在應該做好的主要任務。如果朱立倫硬是要競逐大位，必然會影響到他對黨務、選戰、人事的判斷和用心，導致黨內以及支持者對他的各種質疑，惡性循環下去，最後只會害了他自己，更拖垮了整個黨。

年底這場國民黨的生存保衛戰，蔡英文民調已不像2018年時這麼低、政黨認同度差距擴大、沒有公投因素影響，以及沒有韓流的加持激盪，加上民眾黨崛起搶食選票的新變化，國民黨真的沒有任何足以審慎樂觀的本錢。朱立倫必須徹底覺悟，做出明智的抉擇，宣示不再參選2024，或者辭去黨主席專心攻大位，這才有可能給國民黨一個重新感動人民、贏得勝利的機會。