近日來民進黨新北市第9選區議員提名爭議鬧得沸沸揚揚，民進黨内人士也分別站在正國會參選人張銘祐和英系參選人黃琳周圍相互開炮，張銘祐陣營質疑黃琳的新黨背景，黃琳陣營則怒斥張銘祐及其盟友是「在黨內找敵人」。

乍看上去這不過是司空見慣的民進黨内部派系鬥爭，但此次的紛爭有些特殊——張銘祐方的質疑幾乎全部都圍繞著黃琳的新黨背景，而反對張銘祐的人現在也挖出了其新黨背景與過往攻擊蔡英文的言論來反擊。雙方都試圖用「反綠」背景來證明對方不夠「抗中保台」，這是此前極少有的現象，同時也反映出了綠營的價值觀是多麽畸形。

先説黃琳，張銘祐陣營炒作此事至今已有一個星期，所關注的核心内容始終都是其新黨服務史，彷彿只要曾經加入過新黨，便再不能轉投民進黨了。但事實上黃琳在新黨時期的角色相比「政務」角色更像是「事務」角色，正所謂「服務選民不分藍綠」，議員助理平日的工作和藍綠統獨幾乎完全無關，有過新黨服務史爲何就不能成爲民進黨候選人？可笑之處在於，張銘祐陣營反復强調其新黨服務史，卻始終找不出多少黃琳不能被提名的正面理由。長年的新黨經歷卻沒有什麽反對民進黨的證據留存，按理説這或許應該能夠證明黃琳的「清白」了，但張銘祐陣營並不這麽想，他們開始搞「莫須有」了。

舉例來講，「國際橋牌社」導演汪怡昕在爲張銘祐辯護時稱黃琳是「在新黨陳議員的託孤之下，搖身一變，變成民進黨政治人物幕僚」，然而這全無證據，甚至連靠譜的猜測都算不上——怎麽可能有這種所謂的「託孤」？再看作家李戡的説法：「黃琳碰到深藍選民大罵民進黨的時候，是要用新黨的立場附和他們，還是用民進黨黨員的立場幫黨辯護」他先是假設黃琳有雙重黨籍，然後又提出了這樣一個預設背景質疑黃琳的忠誠——但問題是爲什麽黃琳一定要在附和或者辯護之間二選一？更何況按照他的邏輯，難道民進黨員在聽到罵民進黨的言論時候一定要爲黨辯護，否則便是對黨不忠？這太可怕了，在李戡看來，民進黨員連在別人攻擊民進黨時保持沉默的權利都沒有，更不用提自己親自批評黨的自由了！當然，就前些日子吳子嘉被開除一事來看，民進黨人倒是很有可能真沒有這種自由。

不難發現，因爲實在找不到黃琳不夠「抗中保台」的證據，所以他們只好憑空幻想出一個黃琳「不忠」的場景，然後以此當證據論證她不該被提名。這不是很可笑嗎？但在他們看來，這卻是非常正常的邏輯。

除此以外，他們還質疑黃琳「覺醒過快」——但是黃琳取得民進黨籍如今已有數年之久，俗語有言「士別三日當刮目相看」，蔡英文2004年加入民進黨，2008年就能當黨主席，爲何黃琳入黨數年連被提名一個市議員候選人都不行呢？這有什麽快的呢？正所謂欲加之罪何患無辭，這「快」也不過是預設立場後的結論罷了。

當然了，張銘祐陣營攻擊黃琳的理由固然站不住脚，但反對張銘祐的人邏輯也差不多。他們有的人挖出張銘祐的父親是新黨66號黨員，他本人也曾經在年少時「忠於國民黨、愛中華民國」，還有的人找出張銘祐當年抨擊蔡英文的言論，質疑他「不夠愛台」。如果説張銘祐陣營攻擊黃琳的理由還有兩分道理，那麽反對張銘祐的這些人恐怕就是一分道理也沒有了。畢竟黃琳起碼確實爲一個反對民進黨的政黨服務過，而張銘祐這些哪裡算得上罪狀？如果以此爲基準，恐怕民進黨如今從上到下沒有幾個人能倖免！雖然說既然張銘祐陣營在搞背景審查，這也可以視作一種以彼之道還施彼身，但不得不説，這種攻擊只能讓雙方的水準越來越低，除此之外還能有什麽作用呢？

正反雙方的攻擊並不是個人對個人的，而是團體對團體的，雙方的團體都包括了其他民進黨政治人物以及政界外的支持者。然而從上到下，兩方的攻訐卻共同折射出了他們價值觀念的畸形。在他們看來如果一個人想要代表民進黨參選，他就必須要打出生以來就充滿「台灣價值」，只要他有任何思想轉變，那就是不忠誠的證據。倘若沒有他思想同民進黨牴觸的證據，那就拿「莫須有」來充當證據。總之在這些人的眼中，即使他現在完全忠誠於民進黨，過去的不忠誠也一樣是證據。

不僅如此，民進黨員非但自己不能批評黨主席，而且還不能坐視別人批評而不管，否則一樣是「台灣價值」不充沛的體現。倘若他批評過，那就算黨主席後來給他站台背書也不能折消他這「彌天大錯」。就算他上述「錯誤」都沒犯過，那好，他親人是藍營的也一樣是罪證。這樣下來，民進黨提名人的基準不是服務能力，不是監督力度，不是選民認可，而是靠根據個人背景與思想審查是否契合民進黨而判斷出的「台灣價值指數」！

一個正常的民主社會應該如此運作嗎？當然不。中華民國的民主在民進黨「抗中保台」的鼓吹下早已走上歧途，甚至民進黨自己也在這條路上越走越偏。所幸局勢並非無可挽回，今年九合一選舉是讓民進黨清醒的機會，同時也是讓中華民國的民主重回正軌的時刻！

（作者為香港浸會大學碩士生）

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