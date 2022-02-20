2022北京冬奧於20日晚舉辦閉幕式後，為期17天的賽會畫上完美句點。這次大陸舉辦冬季奧運有許多讓世人感到驚豔之處，除了充分運用AI現代科技，展現許多環保概念之外，也充滿了濃濃的中華文化，相信讓全球的華人都感到自豪與驕傲。

不過這次冬奧未開始前就有著太多政治味道，首先就是美國發起外交抵制，所幸響應的國家甚少。同時在台灣也因大量添加了「政治調味料」，而使我們的代表隊蒙上陰影。由於滑雪競速女將黃郁婷在美國受訓時，穿上了大陸的隊服，以及渠在社群網站發文，在島內引發了爭議。

首先就是蘇貞昌跳出來，認為黃的行為極為不當，甚至要求教育部、體育署進行調查與處分。在中華代表團參加開幕式擔任入場掌旗官的黃郁婷也被「拔掉」，改由高山滑雪女將李玟儀擔任閉幕式的掌旗官。沒有人會懷疑，此一改變應該是收到了國內的指令。

持平而論，黃郁婷這位小女孩在冬奧賽前，穿著可能是在美國受訓期間大陸選手送給她的中國運動服視訊亮相。這的確是缺乏政治警覺性，尤其是違背了民進黨政府如火如荼的「逢中必反」及「抗中反中」意識形態最高指導原則，犯了「政治不正確」的毛病。

如果說黃的「政治錯誤」遭各界撻伐，也許勉強還說得過去；但若黃女在北京正式比賽後，接受媒體訪問時說「感覺是在主場作戰」，也讓府院感到不爽而要求教育部及體育署檢討處分，則是太超過了。

還記得在不久前結束的澳洲網球公開賽上，冠亞軍賽分由西班牙及俄羅斯選手爭奪，全場爆滿；絕大多數的觀眾都是澳大利亞民眾，比賽過程精彩萬分。但許多觀眾都為因傷久未出賽的西國選手納達爾鼓掌加油，納奪冠後表示感覺有「主場優勢」而深表謝意。這種國際體育比賽選手讚美地主國之禮儀，全世界通用，沒人會有持負面看法。

民進黨執政6年以來，已經教育民眾變成無知加上瘋狂，真是既可恨又可悲。如果黃女拿到獎牌，蘇貞昌會同樣指責她嗎？若黃是穿著美國運動服，在日本比賽時說「感覺是在主場」，不知是否會用促進台灣與美日關係的理由，頒發體育獎章？

大陸好手谷愛凌的父親是美國籍，她出生在美國，後來到中國大陸發展。請民進黨政府官員及台灣民眾聽聽這位小女孩回答記者所說：「我在美國的時候是美國人，在中國的時候是中國人。我自己只是個孩子，純粹想用運動來團結世人而不是分裂彼此。」

蔡英文上任後再三強調要促進全民「團結」，但這個政府的許多作為卻是「分化」民眾。蘇貞昌針對黃郁婷「檢討處分」的發言，不但是毀了我們一位運動好手，也讓台灣在華人世界被貽笑大方。

（作者為退休空軍上校）

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