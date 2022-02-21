大陸人在台灣》我為何選擇在台灣讀歷史？

本人為第三屆赴台學習的學位陸生，在台灣輔仁大學歷史學系與台灣政治大學歷史學系就讀本科與碩士，在寶島度過了七年美好的求學時光。現在回到了故鄉上海，繼續博士階段的深造。繁忙的博士學業之外，也需要一些調適，因此我選擇將這七年的台灣求學生活時光，用連載的形式書寫出來，希冀在不久的將來博士論文面世的同時，一本在台陸生的生活史也能夠根大家見面。在寫作的過程中，也期望我曾經的同學、朋友、老師能夠多多喚醒我美好的回憶，為我的七年故事添加一些我可能遺漏的碎片。

前天下午，在師門微信群中，看到了曹景行先生逝世的消息。當時，我的內心十分沉痛，眼淚幾乎就要從眼眶中流出了。

一位常在上海的電視熒屏上滿頭銀髮，風度儒雅的老先生，他的離世為何能在我的心中引起如此大的波瀾？

因為在2012年6月，我看到了他參與主持的一期《雙城記》欄目，在此之後我的人生軌跡得以很大的改變。

我也想借對曹先生的緬懷之情，好好和各位朋友談談我當年選擇台灣高校就讀歷史科系的一路心路。這個問題，自我踏上寶島的土地以來，一直到現在，兩岸的不少朋友在知道我這段特殊經歷，一定會問這樣一個問題：

你為什麼會到台灣來讀歷史？

看完這篇文章，也許各位讀者就能從中看到一位對歷史研究有著強烈愛好的男孩，如何瞭解台灣學校的歷史系，最後負笈寶島，求學七年的故事之緣起。

愛歷史

像不少男孩子一樣，我也自小很喜歡讀歷史故事。四年級的時候，爸爸給我買了一套內蒙古少年兒童出版社出版的《新編上下五千年》全書（共12本），這套書生動地敘述了五千年間華夏大地風流人物的崢嶸往事，喚醒了我對於歷史研究最初的興趣。

從此，我時不時地翻翻這套書，儘管裝幀並不精美，而且事後看來簡直就是「二十四史」的白話翻譯本，但不知為何，歷史故事中針對各式人物的生動描寫，超越了文字本身的枯燥，讓我能始終沉下心，抄上一本來看書中人物的愛恨情仇。小時候印象最深刻的書中細節，莫過於文天祥在刑場上留下的絕命讚：「孔曰成仁，孟曰取義，唯其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所學何事?而今而後，庶幾無愧。」儘管當時還年幼，不能完全瞭解這首絕命讚的文字含義，但依舊為他視死如歸的凜然正氣所打動。

事後來看，我喜歡從人物出發品評歷史，恐怕也是自小養成的一種思維方式吧。

到了七年級，我正式開始了系統學習歷史的過程。不知是否是特別的緣分，當時使用的初中歷史教科書的主編，正是我現在的導師蘇智良教授。蘇教授參與主編的這套初中歷史教科書，語言生動且深入淺出，即使平時當作「閒書」來看也意趣十足。其中，我對於課本中的各類導言，有不少至今印象深刻，例如在七年級下學期的第3課「自強新政」中，導言介紹了唐胥鐵路「馬拉火車」的奇觀，簡潔生動地點出了晚清洋務運動面臨的各項掣肘；再如第16課「暴虐與抗爭」的導言，讓我第一次知道了向井敏明與野田毅，兩個披著人皮的禽獸「百人斬」的萬惡行徑，等等。同時，七年級和八年級的歷史課本都附有光碟，那時候很愛用自己家的電腦打開光碟的內容，一些課本中無法呈現的圖片、歌曲、影像等通過光碟給我們呈現。應當說，今天回憶起來，蘇教授主編的這套初中教材成為了我走上歷史研究之路的又一重要源頭。或許，我與現在導師的師生之緣，可以從這套教科書開始追起來吧！

當時使用的初中歷史教科書，正是作者現在的導師主編。（作者提供）

同時，在我讀初中前後，也是各類文化普及節目在電視熒屏百花齊放之時，無論是央視《百家講壇》中易中天、於丹、王立群、閻崇年等各路講者的各顯神通，還是上海紀實頻道《文化中國》像郭建、潘知常、劉後賓、當年明月等諸位大神的精彩分享，都讓我的內心對於成為一名學富五車，對於各路史料信手拈來，恣肆談起的專業歷史學者充滿了嚮往。尤其是他們在講台上熟練地列舉史料，用生動的語言「還原」歷史現場的時候，我總是想像著有朝一日，自己也能夠同他們一樣，瀟灑寫意地向公眾展示學識與風采。

升上高中之後，我的高中歷史老師很快地發現了我在歷史學習上的熱情，於是為我推薦了很多歷史學術著作。我最早閱讀的專著是復旦大學歷史系研究明清史的專家樊樹志編寫的《國史十六講》，不同於小時候讀的《上下五千年》，樊教授的寫作援引國內外學術界優秀成果，以學術語言分析了中國古代政治、經濟與思想文化中的重要問題，特別是教授專長的明清社會經濟史一塊，其筆風之精彩、老辣令我歎服。在此之後，包括陳旭麓先生的《近代中國社會的新陳代謝》，斯塔夫裡阿諾斯的《全球通史》等學術著作的閱讀，也是從高中開始的。在繁忙的高中學業之外，能夠在歷史學習上尋找到一畝清心閒適的心田，也可以說是美事一件吧。

我在讀高中時，上海高考實行的是「3+1」，就是語文、數學、外語三門主課之外，考生可以在政治、歷史、地理、物理、化學、生物這六門學科中加選一門，滿分150分，與其他三門主課一致。出於對歷史研究的喜愛，我毫不遲疑地加選了歷史。當然，後來在歷史班的學習也不算痛苦，因為是選我所愛，所以當時歷史單科的成績相當穩定，基本上模擬卷都能達到120分（滿分150分以上），高考前的二模考試更是達到了131分，好像是當時的全區最高分。

也因如此，我給自己未來的職業規劃，也是放在了歷史學的研究上。所以高考前我填的志願中，不同學校不同層次有所差異，但第一志願清一色地都是歷史學專業。由此可見，我對於想成為一位優秀的歷史研究者，有多麼強的執念！

我也非常幸運，遇到了鼎力支持自己孩子夢想的父母。眾所周知，讀文科是不能很快「變現」的，修習文科需要大量的物質支撐和真實、強烈的學習興趣。在得知我的高考志願填法後，我的父母對我並沒有太多阻攔，而是選擇默默地支持我的這一想法。其實，我們心裡都清楚，我的這一選擇並不能給他們帶來很多的物質財富，但我的父母依舊尊重了我的選擇，並且我爸爸還說：「男兒志在四方，既然選擇了這條路，就不要想著待在上海，到外地去闖蕩一番，磨煉自己吧。」

去台灣

似乎就是有一股神奇的力量牽引一般，在我填寫高考志願的時候，從學校發給我們的志願填報手冊上，我看到了台灣高校可以在大陸八省市招收學位生的資訊。在最開始的時候，我也僅僅是把去台灣學習當作是一個備選項。說實話，當時雖然也在台灣招收陸生的官方機構「大學院校招收大陸地區學生聯合招生委員會」（簡稱「陸生聯招會」）做了基本信息登記，填了輔仁大學歷史系和中國文化大學歷史系兩個志願，但並沒有特別當回事。

轉眼就到了2012年6月高考，當時上海高考的語文作文不好對付，我一出考場就感覺有些不妙。雖然英語考完了之後，我的老師說我臉上笑得有些燦爛，但我心底還是隱約感覺前一天考的語文和數學其實並不盡我意。

果然，等成績發下來的時候，英語真就成了四門之中最好的一門，語文和數學的成績真就挺爛的。當然，那次高考令我最不滿的，是歷史成績的翻車，平時成績穩定在120的我，這次竟然只有考了一百出頭，還是靠調整分調到了106分。

語文和數學的考壞，我還能有些心理預期。但歷史的崩盤，是讓我下定決心要再戰一年的關鍵原因。因為，學歷史是我的一種信仰，信仰的崩塌是無論如何無法服氣，無法接受的。

近乎就在同一時間（6月底），似乎是命運的神奇安排，東方衛視播出的一期涉台節目《雙城記》，讓我在無意間看到，眼前一亮。進而，這期節目成為了改變我人生軌跡的最重要的一期節目，沒有之一。

很遺憾，當期節目由於時間過於久遠，網上已經看不到完整的視頻了，我所留存的僅僅是該期節目的兩張截圖。不過，我還非常清晰地記得那期節目的相關內容：這一期是介紹大陸赴台求學的陸生學位生群體，以輔仁大學歷史系的陸生馬瀅在台灣輔仁大學的求學與生活為主要內容，面向大陸觀眾介紹陸生在台的生活狀況。從那期節目中，我第一次看到了輔仁大學小而精緻的美麗校園，我第一次看到了輔仁大學歷史系中同學認真上課的眼神和老師的誨而不倦。我還記得當時的一些解說詞：「（在輔仁大學歷史系的課堂上）一位美國老師正在為同學上「史學導論」課，他很努力的用英文夾雜著中文教學。」而接受採訪的另一位老師，在談到陸生在台灣的表現時說，來輔仁大學歷史系求學的幾位陸生「都不是書獃子型的，而是很積極地參與社團等其他活動」。

上海東方衛視2012年播出的一期《雙城記》，介紹輔大，截圖中是林桶法教授。（作者提供）

後來等我到了輔仁大學歷史系之後，我才認識了節目出鏡的兩位老師，那位努力用英文夾著中文教學的老師，大名米丹尼，是研究清代苗疆史的專家。我在大一修習他講授的《史學導論》，知道馮•蘭克、年鑒學派這些名詞還是通過他的課程；在大四修習他講授的歷史英語。而另一位出鏡的則是林桶法教授，他是民國政治史方面的研究權威，可謂兩岸知名。到了更後來才知道他撰寫的《1949大撤退》是一本暢銷歷史著作，兩岸都是一版再版。我很幸運地在大二修習他講授的《檔案與口述歷史》，是他讓我對民國史和口述史研究產生了濃厚的興趣，他也是一位相當風趣的老師。當然，以上所說都是後話，我在2012年第一次看節目時還不知道這些事。

除此之外，我通過那一期節目看到了台灣高校極具生活化的場景：學校後面的籃球場，總有一些男生在球場上揮汗如雨；各式各類的社團吸引著很多同學參加，例如片中的馬瀅學姐參加的就是服務性社團——樂生服務隊（註：指為台灣的麻風病患者，都是上了年歲的老爺爺老奶奶通過社團給予一些力所能及的幫助，例如陪他們下棋看電視，做做勞動等等。我後來也參加了這個社團），再如輔大附近的一些街景等等。那一期節目讓我對寶島對岸的那所學校充滿了美好的嚮往，看完之後的想法便是：如果真得被輔仁大學歷史系錄取了，那也是相當不錯的。

然而，無常的命運又給了我一個玩笑。2012年高考時，我因為分數太低，最終沒有被輔仁歷史系錄取。排在第二順位的文化大學歷史系由於順位關係也並沒有錄取我。

就這樣，當其他同學拋開高三的各類複習資料，盡情歡樂的時候，我悄悄撿起這些資料，每天都給自己十小時的複習時間，期待來年再戰，能進自己心儀的學校。那時，我的主要目標，就是節目中讓我擁有強烈好感的輔仁大學歷史系。

我報名了高復班，一來我嚥不下第一年高考中歷史失利的那口氣，二來我希望通過來年再戰的努力，能夠進入心儀的輔仁大學歷史系。

就這樣過了一年，第二年的高考成績比第一年足足搞了51分，後來再看各個學校的投檔線，這個分數超過了我的第一志願中國人民大學的最低錄取線了。

又面臨了一個選擇，究竟是留在大陸，去985高校，還是聽從自己的內心，去輔仁大學歷史系深造。當年六月底的那幾天，內心的天人交戰也沒少：以自己的高考成績，完全可以進985，在今後找工作、深造什麼都會相當順利。而到台灣高校，由於第一屆陸生還沒有畢業，還無法看到大家畢業之後的去向，所以去台灣求學後，能否得到大陸企業、學校等的認可還是個很大的未知數。當時的高考成績498分也是個很有意思的分數，如果我分數高於500分的話，也許就可能直接留在大陸高校了。

最終，出於對歷史研究的強烈喜愛，以及對台灣高校的美好憧憬，讓我放棄了留在大陸名校的機會。在7月初，我正式受到了來自輔仁大學的錄取通知和報到事項，我知道，我的寶島求學夢終於要圓了！

在被輔仁大學錄取後三年（2016年）10月的一天，《雙城記》欄目組來到台北，以「姚明來了」為主題開展觀眾見面會。在會場上，除了見到比1米87的我還要在高上一截的姚明外，這次最幸運的是遇到了介紹輔仁大學歷史系當期的男主持曹景行先生，他也是民國著名報人曹聚仁之子。深感《雙城記》之恩的我，很高興地見到了曹先生，一番簡單的自我介紹和介紹來意後，我用上海話這樣和曹先生打著招呼：

我是上海小囡，我就是看了您主持的《雙城記》欄目，我來到了台灣求學。

說完，我和曹先生都哈哈一笑，欣然合影。

作者2016年10月與《雙城記》主持人曹景行先生的合影。（作者提供）

令人遺憾傷感的是，這竟是我與曹先生的唯一一次合影，就在2022年2月11日，曹景行先生遽歸道山。我再也不能再向曹先生表達我誠摯而熱烈的謝意了。

2013年9月6日，19歲的少年軼雋，和爸媽一道，背上行裝，來到上海虹橋機場，踏上飛往台北松山機場的航班。等待他的將是一段長達七年的美麗蛻變。欲知後事如何，請待下回分解。（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）

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