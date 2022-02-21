中澳美在南太平洋島國的國際政治角力自冷戰以來一直存在。近期澳大利亞媒體報導，2月17日晚1架澳洲皇家空軍（RAAF）P-8A「海神」（Poseidon）反潛巡邏機執行任務時，被當時由西往東航經阿拉夫拉海（Arafura Sea）的中共海軍作戰艦2艘（052D型導彈驅逐艦合肥艦、071型兩棲船塢登陸艦井岡山艦）之一，使用軍用級雷射光照射。此舉曝光中共解放軍援助東加王國的第三批救災物資已上路，其海外救災兵力投射實力值得關注。

澳洲國防部向國際媒體揭露，並強烈譴責中共這「危險不專業的軍事行為」，可能危及澳洲國防軍的安全和生命。在國際上援助東加王國火山爆發災難之際，中、澳軍方在公海之海空域再度交手，引發國際媒體關注中、澳兩國在南太平洋島國的角力！

中共解放軍增援東加王國救災航行路線圖。(圖/作者陸文浩繪製)

首先，查詢合肥艦、井岡山艦，分別隸屬南部戰區海軍駐海南三亞驅逐艦第9支隊、駐廣東湛江登陸艦第6支隊，舷號174與舷號999。由南海前進東加王國，2月17日經阿拉夫拉海（Arafura Sea）由西往東，穿越托列斯海峽（Torres Strait），進入珊瑚海（Coral Sea）。

依據先前，中共國防部新聞發言人譚克非大校在記者會宣稱，應東加王國關於火山災害救援的請求，「中國軍隊派遣海軍艦艇於1月31日從廣州出發，啟運第二批中國援助東加物資，中共南部戰區海軍2艘艦艇組成的海上運輸編隊搭載1400餘噸救災物資，晝夜兼程奔赴東加執行運輸任務。」而前項，正好為隸屬南部戰區海軍所屬駐廣東湛江登陸艦第6支隊071型兩棲船塢登陸艦五指山號/舷號987與作戰支援艦第3支隊所屬901型綜合補給艦查干湖號/舷號905，由上述海域，2月15日抵達抵達東加首都努瓜婁發。

其次，推斷近日澳州空軍發現中共海軍作戰艦2艘航經該國北方國際海域，應是中共「第三批中國援助東加物資」部隊（第一批為2架運-20機由廣州白雲機場起飛，於1月28至29日執行），且中共經過空運與海運比較之後，發現海軍運載救援物資等援助，比空中載具多，故第三批仍以海運為主、第一批空運為立即性投入人道救援任務。

最後，從解放軍「軍委管總、戰區主戰」原則，以及媒體報導近期2月18日，一架中共空軍運-20運輸機抵達所羅門群島首都荷尼阿拉，機上裝載中方援助的抗疫物資等發現，近期中共對南太平洋島國的援助，以南部戰區為主導，期藉由快速應急援助南太平洋島國之行動，符合中共國家、中央軍委主席習近平於去（2021）年11月22日至23日在全軍後勤工作會議中重申「著力建設一切為了打仗的後勤」、「加快推進『十四五』（2021至2025年）規劃任務落實，加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系，加快推動現代後勤高質量發展」。

據此觀察，中共援助東加王國行動，不僅有助於拉攏南太平洋島國在傳統中美澳區域的外交競逐，亦可推測中共解放軍海外救災的龐大運輸能量已不容小覷。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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