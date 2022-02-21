這幾天由於美、歐通膨率陸續公布，皆創了新高，讓不少人擔心通膨又要來了，甚至也有專家認為低物價時代結束了。沒錯，從數字表面上來看，自去年下半年起各國通膨率持續升高，大有山雨欲來之勢，然而這樣的通膨率絕不可能演變成1970～1980年代的停滯性通膨，除非隨後出現嚴重的恐慌。

這一波物價上漲，先是因為全球景氣復甦，需求升高，供不應求以致國際農工原料行情上揚，隨後在投機性需求出現後，這些物料更是大漲特漲，原油自去年初每桶54美元升至今已逾90美元，而棉花、玉米、小麥、糖、銅、鎳、鋁也呈兩位數上漲，在成本的推升下，消費者物價（CPI）必然會跟著漲，這也就是美國自去年下半年以來通膨率屢創新高，元月升至7.5％創下40年最高的原因，而歐元區元月通膨率也升至5.1％，這些數字讓人望而生畏，然而若據此便認定通膨要來了，恐怕是言之過早。

依經濟學理，通膨可分兩類，一是成本推動型通膨（cost push inflation），一是需求拉動型通膨（demand pull inflation），歷來供給不足往往是推升通膨率的第一步，供給不足也許是來自景氣復甦的需求增加，也許來自戰爭的原油禁運，也許是旱災使得農產減少，無論供給的減少是來自經濟因素、戰爭因素或天候因素，反正供不應求，物價自然是要漲的，這是市場的法則。

值得注意的是，歷來通膨之所以會發生，單是成本推動是辦不到的，歷來通膨之所以會一發不可收拾，原因就在於恐慌。當人們看到缺貨、缺料就開始恐慌，恐慌會衍生出囤貨、搶料，若其間還有人囤積居奇，居間炒作，這會讓通膨質變，從成本推動型通膨轉為需求拉動型通膨，而這兩股力量（成本推動、需求拉動）在恐慌的牽引下，相互激盪，彼此追漲，若無法安定這股情緒，通膨將會因恐慌而失控，最終成為經濟災難，甚至政治災難，歷史上這類例子，斑斑可考。

1990年以來全球通膨率降至二戰以來的最低，主要的原因就是隨著東京回合、烏拉圭回合等多邊貿易協定的執行，各國大幅調降關稅，使得自由貿易得以實現，促進了全球化生產，而隨著中國大陸參與生產活動，生產成本降低，貨品價格大降，全球供給不虞匱乏，由於供給沒有問題，恐慌無由而生，因此近30年來物價雖偶有波動，但通膨率穩定下滑，以美國為例，1970年代（1970～1979）平均通膨率為7.0％、1980年代5.6％，1990年代3.0％，2000～2009年2.6％，即使去年美國物價大漲4.7％，過去十年平均通膨率也只有1.9％，這說明自由貿易，全球化生產對穩定供給，平抑物價及消除恐慌有極大的貢獻。

過去30年全球並非平靜無波，2008年每桶原油曾一度漲破140美元，農工原料漲勢比今天還凶，但是自由貿易的力量還是化解了這一波通膨，自由貿易讓全球貨品得以充裕供應，同時也讓恐慌得以降至最低，小恐慌所造成的短期物價上漲偶爾仍會有，但像1980年之前這類大恐慌，已不復見，這也是美國自1970年以來通膨率長期走跌的原因。

自去年下半年以來，各國通膨率雖迭創新高，然而和1980年前後兩次石油危機年代已全然不同，以台灣而言，小恐慌、小搶購造成社會騷動仍是有的，但和昔日相比，那是天壤之別，回憶1974年由於石油危機，物價月月高漲，這個月漲了10％（月變動率）、下個月又漲了15％，如此一年下來通膨率高達47％，由於通膨太嚴重，連一元的鎳幣、五毛的銅板也悄然自市面消失，因為鎳幣及銅板的價值已超過其面值，恐慌到這個地步，實難想像，由此可知，當年這個驚人的通膨率，固然有成本推動的成份，但恐慌的火上澆油應該有著更大的貢獻。

觀察各國近日的數據，雖然CPI年增率漲勢較高，惟月變動率則日趨緩和，美國元月CPI月變動率僅0.6％，已自去年9月高峰0.9％下滑，而歐元區CPI月變動率更只有0.3％，也比前幾個月溫和一些，台灣雖連續六個月超過2％，元月CPI月變動率也只有0.4％，與昔日通膨年代相去甚遠，自無需恐慌而自亂陣腳。

隨著1990年以來自由貿易、全球化生產，供貨充裕，物價下跌，經濟學家梭羅曾表示：「1970～1980年代的通膨，已是一座熄滅的火山。」50年來各國物價的長期趨勢，大致證實了梭羅的看法，自由貿易已讓通膨成了熄滅的火山，通膨要再活躍的機率甚低。然而，要避免通膨復活，除了持續的自由貿易之外，防止恐慌的預期心理也非常重要，就政策而言，執政當局今天所要做的就是斷絕一切可能讓民眾感到恐慌的因素，只要沒有恐慌，通膨的火焰就冒不出來，在市場那一隻看不見的手引導下，通膨壓力自然可獲紓解。