被中共列為「台獨戰犯」的蘇貞昌，自然會對中共充滿了敵意與仇恨，成為反中急先鋒。任何台灣人只要有親共嫌疑，都會被他當成頭號敵人，欲除之而後快！

因此，他才會組織「國家隊」，傾全國力量去鬥爭一位只是穿了主辦單位提供的運動服自拍的小女生，似乎不鬥爭到她從此在台灣沒有立足之地，絕不罷休！

最近對岸的名牌大學，大舉對台灣高中生招生。對岸的名牌大學，排名多數遠超過台清交，所以只要能進入對岸的名牌大學，無論留在對岸工作或出國讀研，都會有很好的前景。這情況與30、40年前國民黨政府執政時期的台灣一樣，廣招各國的華僑子弟回台灣讀書，讓海外華僑認同中華民國政府才能代表中國一般。

如今中國國力強大，連美國出生的華人（ABC）都自願入籍中國，幫中國贏得奧運金牌，更何況是台灣的高中畢業生、大學畢業生，自然也會對對岸充滿了幻想。如果連美國奧運選手都願意為中國隊效勞，台灣奧運選手難道就不會動心？如果我是黃郁婷，只因為我拍了一張照片，就被網軍圍剿說我是台灣的叛徒，那我乾脆從此離開台灣，移居到中國大陸尋求更好的發展，一定會比留在台灣被鄙視、圍剿、冷凍要強得多，不是嗎？

如果任何選手或學者要留在台灣發展，必須經過民進黨政府的思想檢查，必須要符合反中、愛台，那麼不是間接在逼台灣年輕人往對岸去發展？

當然，綠營希望所有統派、舔中、外省民眾，全部離開台灣，讓他們可以清理門戶、進行種族淨化（一如納粹主義），只剩下獨派親綠民眾留在台灣。但是以台灣現在的超低出生率與不斷外移的人口，未來的「台灣國」究竟還能留下多少可用之兵與可用之人，來支撐這個與世隔絕的島國？

不知這一點，蔡蘇政府在瘋狂鬥爭黃郁婷之餘，是否曾經一閃滑過他們的腦海？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※