中州科技大學因為招生困難，遠赴非洲烏干達、史瓦帝尼招生，承諾學生以全英語教課並提供獎學金，不料學生來台後，不但承諾跳票，還要求支付學雜費，學生無力支付，居然仲介學生去工廠打黑工，淪為血汗學工，教育部已勒令該校111學年度開始全面停招。

當年教改廣設大學，使得大學不再是窄門，近年因少子化等因素，許多中後段大學招生不易，疊加兩岸關係不睦以及疫情因素，外籍生來台就讀數量下降，此次去非洲招生還請當地台商幫忙，經過台商的宣傳，許多非洲政要、情治人員都想將兒女送到台灣來讀書，想不到發生這種醜聞，學校停招事小，破壞國家的形象才是嚴重的事。

中共長期經營非洲國家，幫助造橋鋪路等基礎建設，還設置海外軍事基地，更以非洲各國的老大哥自居，對於非洲的留學生，除了給予獎學金外，還提供生活補助費，個人冷氣宿舍，甚至還有二到三名異性學伴，協助適應大陸大學的生活、學習，種種優待就是希望這批人回國，未來在國內擔任要職、經商時，能夠對中共更友善、更緊密，再看看我們的大學，居然為了蠅頭小利，騙學生去打黑工，真是高下立判。

台灣外交處境艱難，當年為了與友邦軍官建立情誼，輸出反共經驗，在政戰學校成立「遠朋班」，召訓友邦的軍官來台受訓，後來因為政經情勢變化，「遠朋班」改為「遠朋國建班」，除政治作戰外，還納入國家發展與建設方面的課程，許多非洲國家軍政要員來台受訓，至今持續不斷，也獲得相當的成績，當各界都為台灣的外交困境努力時，還有人這樣扯後腿，實在令人無言以對。

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