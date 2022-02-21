俄羅斯是否會入侵烏克蘭，國際上出現分歧的看法，美、英兩國表示箭在弦上，歐陸則認為仍有轉圜的餘地。18日美國總統拜登特別在白宮召開記者會表示，俄國總統普丁已決定，並訂定好入侵烏國的計畫，近日就會開戰。俄國與白俄羅斯則在隔天舉行試射核導彈的軍演，同時烏東地區出現炮擊與爆炸的緊張局勢，情勢會如何發展，無人可斷言。然而，當各方都在臆測普丁的盤算時，也應注意他似乎有計畫打造一個「歐洲版門羅主義」的意圖。

1823年美國總統門羅提出，美洲事務由美洲人自己管的主張，將歐洲殖民主義趕出美洲，史稱「門羅主義」，這也被後世解讀為拉美成為美國後院勢力範圍之始。簡單的說，美國為了確保國家安全，在地緣政治上不希望有競爭者存在於西半球，以避免直接威脅美國的國土安全，冷戰時期的古巴飛彈危機即是一例。

今日俄國的舉動同樣也是對國家安全受到迫切威脅的反應，因為烏國亟欲加入北約，使得北約東擴到俄羅斯的前院，已逼近俄國的安全區，一如當年古巴危機對美國的威脅一樣。對此發展，普丁必須採取必要的軟硬策略，軟策略就是仿效門羅主義的手法，讓歐洲事務由歐洲人自己處理，期能逐步將美國在歐洲的影響力減低，硬策略自然是秀肌肉。

烏國欲加入北約給予俄國一個出兵制止的理由，美國總統拜登很確定入侵的期間，但卻始終提不出具體的文件，或確切偵照圖像等證據佐證，而稍有軍事常識者可知，俄國的軍事調動是武力展示，是硬策略的一環，不像是真為開戰做準備。再者，普丁樂於與德國總理蕭茲積極會談，卻敷衍美、法元首，顯示出普丁善用離間之計，有城府地策略運用，達到軟策略的目標。

普丁會談先德後法的原因在於，德國是歐洲大國，北溪二號天然氣的主要使用者，讓德國成為歐洲的領頭羊，可促成歐洲事務不需外人插手的目的，並從解決俄烏危機的起點，加重德國的歐洲責任，幫助新科總理蕭茲建立聲望。

至於法國總統馬克宏即將面臨連任選舉，普丁不需現在就選邊站，使得馬克宏以歐盟輪值主席的身分將舞台轉向與中國領導人習近平通話。但他仍積極斡旋，與普丁電話會談，試圖扭轉局勢，卻正好給後者操作的空間，承諾以會談解決衝突為先，軍隊將在演習結束後撤離白俄羅斯，賣馬克宏一個人情。

不管普丁是否有恢復光榮俄羅斯帝國的野心，只要未來歐洲事務由歐洲人自己處理，逐步縮小美國對歐洲的影響力，尤其是軍事力量，不但可確保俄國的國防安全，區域事務亦會有更大的發揮空間。

（作者為致理科技大學副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※