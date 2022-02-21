我國競速滑冰女將黃郁婷穿大陸隊服的爭議風波，北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁表示，將在4月冬奧檢討會議中進行討論，決定是否懲處與如何懲處。但是風波並未止息，反而引發行政院注意，院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並為適當之處分。總統府也發言關心，支持處分。我們無意在此論斷是非，但要提醒政府注意，奧林匹克精神究竟是什麼？政府對所謂國手的法律關係究竟為何？

依《運動員權利與責任宣言》，運動員參與運動與競賽，不受種族、膚色、宗教、年齡、性別、性傾向、殘疾、語言、政治傾向、國族或社會出身、財產、出生或其他身分的歧視。擁有隱私權，保護個人資訊；擁有言論自由；並可主張正當程序，有權要求由獨立公正的小組於合理時間內舉行公平聽證，並要求公開聽證與有效救濟的權利。

為促進與保障國民之體育參與，健全國內體育環境，推動國家體育政策及運動發展，政府制定了《國民體育法》。競技運動雖由中央主管機關訂定辦法，規範培養方式、規畫、經費編列、運動選手權利義務及其他應遵行之事項。但國家代表隊教練與選手之選拔、培訓及參賽有關事項，由特定體育團體依公平、公正、公開、專業之原則辦理，國家代表隊教練與選手並非與政府有公法的從屬關係。競技運動純屬民間活動，而與政府統治權無關。

中華奧會應本奧林匹克憲章賦予之專屬權利及義務，辦理事務、辦理原則、方式、所生爭議事項及處理程序之規定，依私法人自治原則由中華奧會自行擬訂。政府僅以監督管理的立場，面對特定體育團體與教練選手。

凡是選手、教練違反運動規則；選手或教練參加代表隊選拔、訓練、參賽資格、提名或其他權利義務；選手因個人與第三人間，或特定體育團體與第三人間贊助契約所生之權利義務，都是依據體育團體自行擬訂之規定辦理。政府機構沒有跳出來指揮評說的立場。對於特定體育團體之決定不服，尚且可向該團體申訴不服；不滿申訴決定者，尚可向體育紛爭仲裁機構申請仲裁，該特定體育團體不得拒絕。

國際賽事即是用運動仲裁院來解決糾紛，而不經由法院。運動比賽關係群眾心理，處理不當可引起高亢反應，甚至釀成事故。1969年，薩爾瓦多與宏都拉斯因世界杯足球賽糾紛，引起兩國全面戰爭。訴訟是憲法保障的基本人權，但《國民體育法》捨訴訟而就仲裁。根本的原因就是要把國民體育或競技運動從國家公權力中分離出來，避免政府因運動賽事引發不必要的社會成本。

《國民體育法》有如此明白的規定，政府對體育場域發生之爭議，適合挑動國民情緒，任意表態要處罰國手嗎？（作者為中華民國仲裁協會理事長）