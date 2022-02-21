大陸作家曹雨的書《激辣中國》在台灣出版，出版方未告知作者就篡改了原文。凡出現「大陸」二字都被機械式替換成「中國」。如此一改就出現「哥倫布發現『新中國』」此等詭異事件。真要理解這件事，首先得回溯到2020年底，文化部宣布，中國簡體書授權台灣繁體中文出版必須審查。當時，輿論大譁，但事後在商言商，出版界為了避免送審不過，就先自我審查。透過電腦設定某些關鍵字自動糾錯，應該是最省事的方法。至於，這是否自我限縮了民主自由？我想，出版社會反問：這是第一次嗎？

2007年陳水扁政府的教育部長杜正勝，委託以台獨為宗旨的「台灣歷史學會」，完成一本300頁的《海洋教育與教科書用詞檢核計畫》，教育部要求所有編篡教科書的書商必須「遵照使用」。如果，將孫文（孫中山）稱為國父，或把「日治時期」稱作「日據時期」，應稱中國卻稱「大陸」、「中國大陸」、「中共」，使用「今山西省新絳縣」未加「中國」一詞……，就會發回修改後重審。這對於教科書出版社是不可承受之重。因為錯過各校選書日，幾百萬的編修費就付諸東流。民不與官鬥，這是出版社鐵律。2007年到2022年，這些用詞已從當年的礙眼變成日常，「天然獨」不就是透過這種浸淫改造成功的嗎？事實上，審核一事也絕非始自民進黨政府。

1949年國府遷台，頒布的戒嚴令一直使用到1987年，所有出版品都會被審查。直到蔣經國總統宣布解嚴後，民主才像條不歸路，以多元自由為主旋律，一路高歌到2016年。馬英九時代開放自由是常態，原以為天長地久，不料2016年蔡英文上任後卻面臨拐點。

蔡政府上台後動作頻頻，號稱委員會治國，改革矛頭先指向國民黨，再指向軍公教，進而掃描媒體、司法、文化等社會各層面。政府手握公權力再配合網軍主導輿論，台灣社會明顯出現寒蟬效應。蔡英文連任後，國民黨進一步弱化，無力也無心抗衡。政府各種箝制手段一一出爐，為求自保，各界都在自我審查，類似「哥倫布發現『新中國』」事件，絕非特例，只是開端罷了。

令人深思的是，民進黨號稱「民主進步」，靠著批判兩蔣專制獨裁取得政權，卻在全面執政後迫不及待限縮民主自由，收回「恩賜」，軌跡清晰地朝向素所詬病的兩蔣威權時代靠攏。民進黨又批評中國不自由、不民主、沒人權，卻學習起中共的審查制度。

過去台灣作家在大陸出書，最傷腦筋的就是著作權的不被尊重，陸方總是擅自竄改詞語，甚至扭曲原意。如今台灣的蔡政府卻在東施效顰。難道民主自由永遠只是謀取政權的口號，專制極權才是所有執政黨的終極夢想？難怪有人笑稱：「民進黨是不是在為統一鋪路？」兩岸越走越像，真被統一還無縫接軌呢。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）