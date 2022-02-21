隨著年底九合一大選的戰鼓敲響，國民黨在上週三（16日）也公布了其「中央選戰策略會」的名單，其中，傅崐萁的名字不僅赫然在列，還因為排序第一，被外界不斷猜測是否將在未來扮演起執行長的角色，操盤選戰。而在選前籌備階段一片風聲鶴唳、草木皆兵的氛圍中，黨中央進行任何的人事安排，自然都將招來不少耳語，甚至是批評，但傅崐萁的任命究竟如何？黨內的「雜音異響」又是怎麼來的？

首先，從個人資歷來看，傅崐萁曾擔任過兩屆縣長、三屆立法委員，資歷完整，執政期間能力也備受鄉里肯定；其次，縱橫政界二十年，傅崐萁早已在基層打下厚實的基礎，無論對內對外都很「吃得開」，這在「中央選戰策略會」這樣一個扮演「智囊團、潤滑劑」角色的單位，無論是要他提供專業建議，或幫忙覓才、協調等等，他資深的經驗和過往種種實績，都非常符合這個臨時編組所需，因此他的「雀屏中選」，實則應該是意料之中。

但是，這樣的說法顯然不足以回應所有人的質疑，近期還是不斷有人在問，「難道國民黨要被傅崐萁整碗端走了？」、「朱的天下傅的黨？」、「朱立倫對內難協調只能被綁架？」等等，甚至這些出言激問的人，都不是別人，而正是國民黨內那些口口聲聲喊著要「團結」的前輩們，結局就是只能讓大家眼睜睜地看著國民黨再一次「內鬥內行」和支離破碎。

回頭來看民進黨這邊，是蔡英文的話，她都怎麼做？今年初，蔡英文去了一個七海園區之後，柯建銘馬上被放出來，一下問馬英九敢不敢去義光教會，一下問馬英九敢不敢去鄭南榕紀念館，這難道是柯建銘午夜夢迴、有感而發的提問嗎？不盡然吧。差兵遣將，本來就是做為一個領袖、一位黨主席所擁有的權利和義務，當今天有將才可用結果卻不用，反而才是一種懦弱的行為；勇敢地任命、調度，本來就是一件可以被接受的事情，結果這麼一件平凡的事到了國民黨，竟然也會被拿出來「鞭」，歸根結柢，就只是因為這樣的事態發展，沒有契合到那些大鳴大放的人的最高利益，他們「沒拿到」。

再一次看民進黨這邊，今年民進黨的提名機制在經由蔡英文主席授意發布後，我們可曾聽到過民進黨全黨上下有人針對這點表示半點不滿過？還是全體噤聲一致對外？難道在蔡英文提出的這套機制下就沒有任何既有利益被剝奪者嗎？怎麼同樣的問題到了國民黨全都變了調，年輕的喊再加，年長的喊太多，這邊喊不夠，那邊又喊超過，彷彿只要有一點不如他的意，就成了滔天大事而必須大鳴大放而後快，全然無法以更宏觀的大局角度去思考現狀，政黨中充斥此等貨色，我們如何去期待他會團結。

無論是近期對傅崐萁的任命，還是早先的提名機制風波，都點出一個事實，國民黨內有太多人都只在乎個人利益，只關心他們的前途未來，對團體的發展是不屑一顧，因此無論你提出一個多麽前瞻新穎的辦法、一個多麽合乎條件的人選，只要不能滿足他們，那就只能等著被沒來由地無情炮轟，而且，是注定發生的；這，就是現在的國民黨。

（作者為澳洲國立大學學生）

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