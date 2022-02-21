2月12日，《人民政協報》點名批判國民黨立委林為洲、陳以信是「暗獨」，是國民黨內的頑固派，與民進黨的反動派，都是阻礙兩岸統一的敵對力量。這樣的觀點極其危險，儘管該文很快被撤下，亦即不代表中共官方的看法，但是仍有必要闡明，如此作為對兩岸未來極為不利。

兩岸關係目前走向是危險的，主要是人民情感趨於對峙，從馬英九時代的「台灣最美麗的風景是人」，到現在大陸民間武統聲浪不斷。短短6年，兩岸由和平共榮走向人民敵視，雙方當政者都有責任，持平來看，我方的蔡英文政府率先毀棄兩岸共同政治基礎「九二共識」，將局勢推向險境，更是難辭其咎。

然而，即使如此，《人民政協報》此一動作，如果是有意為之，即屬不好的徵兆，不能小覷。大陸的《人民政協報》創刊於1983年，是大陸「政治協商會議」（政協）的機關報，而「政協」是大陸的最高統戰機構，抗戰勝利後即成立。相較於中國官媒「央視」、「新華社」、《人民日報》都是副部級，《人民政協報》僅是局級，但仍屬重要官方媒體，因此不能否定其仍有代表性。

作者高楊是《人民政協報》涉台主編，與台灣許多兩岸記者熟識，但對台灣情況並非十分了解，過去也曾有過烏龍評論。例如他曾為文批評旺中媒體集團董事長蔡衍明「變綠」，還引發蔡衍明大動作反彈。這次也如出一轍，尤其是居然點名過去曾任總統府發言人，長期主張「九二共識」的陳以信是「暗獨」，台灣輿論界的反應也是啼笑皆非，頗有錯亂之感。

輿論咸認，高楊這些說法缺乏證據，邏輯又不清，令人錯愕，難怪會在台灣引發極大爭議。雖然該文很快就被撤下，高楊也承認事前並未與大陸國台辦溝通，但高楊自陳引述「全國台灣研究會」會長汪毅夫的文章，所謂「國民黨頑固派」之說。無論如何，這樣的觀點與傾向是危險的，不能不慎防對兩岸關係的侵害。

孟子在《離婁上》說：「為淵驅魚者，獺也；為叢驅雀者，鸇也。」所謂替深池把魚趕來的是水獺，替森林把鳥雀趕來的是鷂鷹，亦即如果做了錯誤的決定，造成人心渙散 ，朋友越來越少，敵人越來越多，會把魚跟雀都驅趕到其他地方去了。這是孟子關於施行仁政、獲取民心的有感而論，亦即如果方向錯誤，無形之中會把百姓的人心驅趕到對手那邊去了。

歷史上，有些政府或政黨曾採取「不是同志，就是敵人」的態度，以堅壁清野。結果同志越來越少，敵人越來越多。50多年前保釣運動在美國剛發生時，中華民國政府的處理態度就曾經犯了這個錯誤，以致有些台灣留美學生被逼走上反政府之路，甚至走向台獨主張。

大陸有一些研究台灣的機構或學校，對台灣政情的掌握與判斷有時不一定夠精確，應該虛心檢討改進。如果採取過度鷹派的立場，予人「不是同志，就是敵人」的感覺，反而造成負面的效果，使兩岸人民距離越來越遠，傷害兩岸關係甚巨，不可不慎。（作者為馬英九基金會執行長）