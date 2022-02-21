各政黨開始布局年底縣市長選戰，民進黨各派系動作頻頻，無不希望極大化板塊勢力，為後蔡英文時代權力版圖鋪路。多個消息來源指出，民進黨高層規畫衛福部長陳時中、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、經濟部次長曾文生組成「會做事團隊」投入年底縣市長選戰，也有報導指內政部長徐國勇、前台中市長林佳龍也有意參選，虛虛實實外人難窺其全貌。

蔡英文意志壓倒派系

不過，這幾位現任或卸任政務官有意參選的縣市，黨內派系與在地選將都深耕已久，台北市長人選更觸動黨內有志挑戰總統大位者的敏感神經，事關重大。當事人雖不置可否，但從民進黨近期權力運作模式，及黨主席蔡英文有權徵召候選人的新規看來，上述名單從報派成為選對會通過的正式名單可能性極大。換言之，這個「會做事團隊」是貫徹蔡英文執政意志的蔡英文名單。

蔡英文名單的出爐，證明經過5到6年的整頓，黨內派系已難挑戰蔡英文意志，蔡英文也有足夠實力跨過黨內各派系，直接安排黨內外人事，這對於習慣派系分治的派系要角們而言，肯定夜不成眠。對派系來說「一個蘿蔔一個坑」，如何把自己的蘿蔔塞進坑才是重點，蔡英文安插人馬，就是擋了派系的出路。

民進黨本是山頭合縱連橫的產物，沒有任何一個派系能夠獨霸全黨，陳水扁擔任總統時也不例外。表面上，派系共治成為民進黨黨內民主與人才甄補的象徵，但在國政運作上，派系共治造成的權位交易與政治分贓副作用卻顯而易見。對派系中人來說，蔡英文和民進黨素無淵源，2008年會擁立她出任黨主席，除了有助於擺脫陳水扁執政的貪腐形象之外，一個在黨內沒有基礎的黨主席也是好擺弄的對象。

但蔡英文漸漸走出被看扁的代打角色，經過幾次選戰終於確立了黨內的權力基礎，並且帶領民進黨重新取得執政權，黨內威信日趨鞏固。反而黨內各派系在索討權位的需求下，對蔡英文低聲下氣，仰望層峰的關愛眼神。今年九合一選舉蔡英文取得直接徵召候選人的授權後，派系更要仰望上意。

「會做事團隊」若成真，年底選戰又能勝出，等於選民用選票肯定蔡英文的執政成果，蔡英文黨內的權力地位與聲望就會更加穩定，總統任期屆滿卸任後，將可以繼續保有黨內影響力。或許可以這樣說，蔡英文在黨內掌握、鞏固權力的過程中，成功挑戰了民進黨的權力運作模式，讓民進黨逐步轉型成為能夠推動良善治理的政黨。

無色選民的素樸期望

棒子、胡蘿蔔、理念與思想是政黨權力運作的基礎，蔡英文作為一個派系局外人，以棒子、胡蘿蔔為工具，逐漸打破舊有的派系框架，更透過理念與思想的調控，以網路社群為空間的宣傳，動員了群眾支持蔡英文施政。長期以來，台灣有一股強大的、要求台灣走向良善治理的內部動力，這些無色選民不認同藍綠內部陳敗腐朽的權力運作模式。蔡英文打壓各派系雖然被批評者認為破壞黨內民主，卻獲得更多選民的認同，讓民進黨贏得一場又一場勝利。

台灣面對的危機和美國類似：貧富差距擴大、以市場經濟為名縱容不負責任的富人、有錢有權者掌控政治經濟運作，並制定對其有利的政策。政府應該加大公共投資、關心無法分享到經濟成果者的生活、讓勞動者能夠透過勞動成就自我。人道主義的關懷是執政者在穩固權力之餘，應該認真思考的目標，蔡英文競選總統期間曾將公平正義的概念作為競選口號，也獲得選民的肯定與青睞。

不過，蔡英文仍然面臨兩個挑戰，第一，民進黨派系的鬥爭文化真能臣服於蔡的權力邏輯嗎？民進黨市議員初選就傳出派系推薦參選人炮打英系參選人事件，甚至挑戰對手的「綠色忠誠」，質疑其新黨背景，正國會更公開挑戰英系的正當性。派系鬥爭一旦失控，年底敗選，蔡英文就會立即跛腳。

第二，民調對蔡英文的支持度雖高，對蘇貞昌的支持度卻增加有限，對民進黨的支持度略高，但不滿意度亦攀高，年底選戰民進黨並非必勝。蔡英文透過提名展現權力意志，或許是終結黨內派系惡鬥、轉向良善治理的起點，但蘇內閣治理若頻頻出包，不能得到選民認同，蔡英文仍然會跛腳。