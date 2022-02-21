據某家綠媒的「獨家報導」：國史館出版的「美麗島事件史料彙編」新書，內容收錄近年解密的美麗島事件政治檔案，但部分檔案內容仍依國安單位的意見遮掩，以致承辦者、線民等資訊均未公開。

為了還原歷史真相，促轉會已發函建請檔案局修正「政治檔案條例」，明定檔案內容涉及「公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱」者，機關不得以「永久保密」或「涉及國家安全或對外關係」為由拒絕公開。

促轉會的前述要求，顯然會讓當年承辦「美麗島事件」的警備總部、司法行政部調查局，及其頂頭上司國安局大感為難。這些情治機關認為這些檔案涉及情報來源，情報人員、線民等消息來源必需遮掩，不得公開。

若仔細閱讀這家媒體公布的3份檔案，分別是由警總和調查局上呈給國安局的公文；其中調查局那份名為「情報報告（通報）」上面，的確可看到國安局第三處承辦人員職銜官章，包含專員、科長、處長，以及難以辨識的某位長官批示與簽名。只是這些官員只看得到姓，其名及公文裡的「工作關係」（亦即線民、特務或俗稱的「抓耙仔」）人名均被塗掉或是遮掩。

根據民國68年10月15日警備總部特種調查室呈報給國家安全局情報報告（通報）的公文，其「摘由」是「美麗島月刊社社務人員聚餐情形」，其內容項目第一點是：「據工作關係（人名遮掩空白）提供資料：美麗島雜誌社於前（13）日19時至21時，假本市『狀元樓』餐廳舉行社務委員及義務工作員聚餐會，席開9桌，參加者約百人。由黃信介擔任主席，何文振司儀…」以及其他詳情。

不想可知，能夠提供上述詳細內容者，一定是全程餐會參與者，也就是情治單位所稱的「線民」。因此，這份根據監控線民記錄下來上呈給國安局的報告，即使公開讓外界調閱檔案，也看不到是誰密報。因此，促轉會代主委葉虹靈才會表示，「政治檔案條例」第11條規定，檔案內容涉及「公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱」者，應提供閱覽、抄錄或複製。

不過，若真如葉虹靈代主委所要求的資料全部公開且不得遮掩，所能看到的內容恐只是公文上的官員全部姓名及相關內情。在當時的時空背景環境之下，這些官員只是「奉命行事」，不會有相關的責任。至於公文上的線民，一定都是使用「化名」，以保護他們的身分不致洩露。

因此，除非所有的資料全部公布，包括線民的真實身分也揭露；否則促轉會想要達到的目的將難以完成。不過令人好奇的是這些資料一旦公布，恐怕民進黨的成員臉上會掛不住，而相信現在就已讓一些民進黨大老們「剉咧等」。

民進黨前主席施明德曾經在臉書指出，非常佩服當年揭露自己是特務的首任黨主席江鵬堅，同時指出駐日代表謝長廷也是。施甚至懇求謝「趕快到法院告他，不敢提告，那就是抓耙仔」。其後施與謝兩人因為「特務案」而頻頻在臉書上隔空交戰。不過謝長廷已於去年11月19日在臉書表示，已經委任律師對施明德、施妻陳嘉君提告。施表示，自己所言皆屬實、坦然於心，終於有機會把這件歷史公案到法庭釐清。

目前不知道施與謝的「特務案」官司何時開庭及何時才能真相大白。有人猜測地方縣市首長選舉又快到了，不知道是否這些都是民進黨為了選舉的操作。但可以肯定的是，一旦所有資料毫無遮掩的全部公開，有些人會受不了！

（作者為大學英文教師）

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