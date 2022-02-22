1945年抗日戰爭暨第二次世界大戰勝利後，由於共產國際勢力在歐亞大陸的擴張，引起了自由世界的關注和緊張。而中國大陸政權的易手和朝鮮半島戰爭的爆發，更確立了冷戰對立的格局。

撤退到台灣、澎湖、金門、馬祖的中華民國政府，在1960年代，與美國和已陷入戰爭泥淖的南越（西貢政權，有別於共產黨河內政權的北越），構成了東南亞第一線的堅強反共同盟，在情報搜集、部隊訓練、和軍事裝備上互相支援分享。

尤其南越政府熱情邀約時任總政治作戰部主任王昇上將，前往越南建立南越共和軍中的政戰系統，以及中華民國空軍曾將現役的F-5A戰鬥機，緊急支援供南越空軍使用，這些都是解密之後的經典合作案例。

在我升入小學低年級的當口，也正是越南戰事將近尾聲之際。那時才剛剛識字的我，總喜歡到母親學校的圖書館，翻閱一份薄薄僅有數頁的《國際現勢》期刊（不記得是週刊還是雙週刊），一般而言它的頭條新聞絕大多是越南戰爭相關的現況。

還記得文章中有提到「越南戰爭越南化」的內容，也從相片中看到了越南共和軍使用的美造M-16自動步槍（中華民國國軍到了1976年，才被授權在高雄前鎮205兵工廠仿製M-16步槍，定名為國造六五式步槍），前蘇聯製造的AK-47自動步槍，前蘇聯提供的PT-76輕型戰車等軍事裝備。不久，中南半島戰局惡化，越南，高棉和寮國（又名老撾）在1975年淪陷於共黨政權之手，被關入了鐵幕之中。

隨著越戰結束的數年後，接踵而來的悲劇是慘絕人寰的船民（boat people），即是數以百萬計的越南平民乘坐漁船投入怒海逃生，想要離開越南共產黨統治前往自由世界，結果是有些海上難民幸運獲救，也有不少在途中不幸往生。中華民國的海軍艦艇、出海打魚的漁民，和來往的貨輪也在周圍的海域救起了不少越南難民，中華民國政府也因應這個人道支援的現實，在澎湖島上建立了難民營，收容照顧抵達台灣的越南難民們。

就在這個年代，校園裡「橫空出世」了一篇《南海血書》，「據說」是一位名喚阮天仇的越南難民臨死前的絕筆之作。阮天仇自述出自一個十一口人的家族，經歷越戰烽火、西貢淪陷、和共產黨統治的變動，到了他偕家人乘船逃離前，連他算入全家只剩下四口人存活；後來他的母親被推下海中溺斃，妻子被海盜射殺，而所乘的船隻故障後，僅有阮天仇和兒子脫險逃到南海中的某珊瑚礁上。不久他的兒子身體虛弱逝世，其遺體還提供作為其他難民維生的食物。

在接近生命的盡頭時，阮天仇脫下襯衫，用螺絲尖蘸著自己僅餘的鮮血寫下了自己的故事，先從越南前總統吳廷琰說起，繼之自焚的和尚， 再牽扯到已出逃海外的自由鬥士。他也談到如前所述的家族變遷，從11人到剩下他自己獨活的悲慘歷程，最後阮天仇自稱僅在這個孤島上，已經撐了42天，自知大去之期不遠，乃奮力留下血書記錄。

想必阮天仇的「血書」是以越南文完成，所以血書的末端還有一份譯者朱桂先生的附記，闡明譯者的內弟前往南海打魚，在一個南海荒島上發現了13具屍骨和邊上的大海螺，血書就是在海螺殼內所發現，再由朱桂先生翻譯潤色發表，這即是我們所閱讀的中文版「南海血書」。

當時我們學校對每一位學生，都發送了一份《南海血書》，作為指定閱讀教材，學校也舉辦了「南海血書讀後感」的徵文比賽，來炒熱氣氛，得獎者的大作還刊登於校刊之上。血書中的金句諸如「今日不為自由鬥士，明天將為海上難民」。以及「電線桿倘若有腳，也必設法逃出鐵幕」等，也被多處媒體相繼引用。學校還組織全體師生，分批前往電影院，免費（不知是誰買單？）觀看根據《南海血書》所拍攝的《南海島血書》電影（由亞洲影帝柯俊雄先生領銜飾演主角阮天仇），所以當時的輿論界對這件血書的報導可謂是沸沸揚揚。

不過，年少的我就心中存疑，為何阮天仇在即將彌留之際，還有「過剩」體力洋洋灑灑地撰寫長文？這對奄奄一息的待死之人而言尚需要貢獻多少的鮮血？而在缺乏淡水的珊瑚礁上阮天仇何以存活42天？再說一件襯衫究竟可以容納多少字數？不過在那個考試領導教學的威權時代，這些和考試不相關的古怪問題，老師大概也沒有興趣回答吧！

及長，當中華民國的政壇不再是一黨獨大的局面，許多早先的內幕被披露出來，有可靠消息指稱《南海血書》是在1978年12月時美國與台北政權斷交，反和北京政權建交之際，首次刊登於中國國民黨的喉舌《中央日報》的副刊之上，譯者朱桂先生據說也在邁入21世紀初出面闢謠，親口承認是偽造之舉。至於尚有人影涉「越南通」之一的時任國防部總政治作戰部主任王昇上將，也涉入幕後的整個騙局之籌劃，那都已經不重要了。

撫今追昔，越南自1975年淪陷，到1980年代的「船民」出逃事件，根據聯合國難民署的粗略估計，大約有20萬至40萬的難民死於大海之上，而類似《南海血書》中的阮天仇所發生的情節，應該也是情理之中的真實案例。只是當年的執政黨中國國民黨，利用一則無中生有的偽造「血書」，即便是立意良好，但是愚弄百姓操控媒體，畢竟是不可取的。也提醒為政之人，當引以為鑒，慎用權力！

（作者現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】