首先，吾人也可以提出幾個其它的例子。第一，在人人有飯吃的理治之下，軍統的工作人員也可以在長江口吃飯、請客。第二，當華府於1941年12月向東京宣布戰爭之後的不久，汪精衛也宣布把美國變成敵國。但是，就某些物資譬如美國藥品，汪會在長江口加以阻止進口嗎？當然不會。他想到的是：讓大家（含國共兩黨）能夠順利地買賣藥品這一個理治。第三，齊心對抗傳染病理治也是需要的。1943年初，上海（灘）面對了會死人的猩紅熱這個傳染病。

其次，建議讀者閱讀有關發源於德國、最後注入黑海的黑森林地區，也就是與全長2857公里的多瑙河（Danube River）有關係的治理經驗。在第一次和第二次大戰期間，當時有不少德國的敵國也同時使用這第二大的歐洲長河，基本上相安無事，因為敵我的壓力來自：如果不先選擇合作，未來會出現不良後果，對大家都不利。

再者，駐守在作為長江口第一個屏障的吳淞砲台的王彥明參與過例如淞滬會戰。抗戰勝利之後，王奉令飛到上海市接受日本鬼子的投降並且接收敵偽的財產。馬英九總統於民國104年7月7日頒發給王一個紀念章證明書。

回到1950年初，王彥明被中共冤枉地關進監獄3年；之後，斷斷續續一共被關20年上下。於1975年12月，他才得到類似平反的特赦令。事實上，這一位有骨氣、講義氣和忠於三民主義與蔣的少將並沒有對中國人民解放軍開過一槍。由於沒有做過這種事，王彥明覺得不跟隨國民政府的軍隊轉進台灣是安全的。其結果是恰好相反，他和他的家人都受罪。總之，他的兒子有敦促大陸政府為抗日戰爭的將士平反昭雪。汪精衛算在內嗎？有人為他講話嗎？又有多少呢？

2022年2月，我首次看到以下有關被中共中央於1982年8月追認為「優秀忠誠的共產黨員」的潘漢年的描述。

1943年4月，在76號的李士群的脅迫之下但是來不及向延安請示的潘在南京市與汪精衛進行了一次會面。須要知道的是，汪、潘和李是在冒著巨大的風險聚會的。同一年的9月，李被日偽下毒死亡。在此之前，李對潘說他是反對蔣的也想聯共抗日。又李總是把日本帝國的軍事計畫提前送到中共的新四軍的手中。由此推論，敢接見潘的汪那裡不敢提供情報給戴？

再來，光就日軍進攻上海及長江三角洲亦即淞滬會戰的戰略企圖及其作戰方針的形成，兩岸中國的學者、專家就持有不同的見解，更不要說汪的歷史定位了。

最後，2022年1月22日，我首次得知以下的事實：1935年8月，德國陸軍、反納粹上將法肯豪森向蔣介石呈送了《總顧問法肯豪森關於應付時局對策之建議》，提出了持久抗戰，以及將四川作為最後防地的設想。在此之前，我就知道外國的焦土政策。意想不到的是，炸毀堤防使得黃河決口的餿主意就是法肯豪森先提出的。

1938年6月，為了阻止敵人向西挺進，重慶國民政府利用黃河伏汛期間，在河南省花園口鎮摧毀了堤防，造成3個省的89萬居民死亡。

易言之，99.9%的中國人在那一個悲慘的黃河決口事件中被搞得家破人亡，而剩下的極端少數人可能會覺得不算是悲劇，相反地是一件好事，因為他們可以在那一個苦難的年代（例如從罹患癌症所要忍受的長期痛苦）早一點得到解脫。

汪精衛是否在長江口搞過焦土政策？我相信沒有。這是推論自以下的一個事實：早在1938年6月汪就把武漢市的最重要的馬當要塞布防圖交給了一個曾經為戴雨農工作的女漢奸阿香。就這樣，日本帝國的軍艦躲開了30多處的人工暗礁、39艘沉船和1，600+水雷並且很快地攻陷了武漢。

本文只主要針對汪精衛的ir層面來進行描述、解釋和推論。從非理治的角度來看汪的話，不可避免的會產生一些負面的觀點。

如果汪精衛沒有提供任何情報給戴笠，前者毫無疑問的就是出賣國家的敗類。如果汪被小日本人發現是在為戴賣命，汪的下場絕對會比李士群還要來的淒慘。

諷刺和弔詭的是，即便是漢奸，一旦參與了維持和永續經營一系列的ir之後，那個賣國的指控或者事實反而被淡化了。

【本系列完】