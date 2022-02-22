巴戈和紀寶如行善不落人後。優質生命協會提供

資深藝人巴戈於2月16日晚因病去世，享年67歲。

巴戈不是藝名，而是本名，巴這個姓非常少。巴戈的老家在湖北，為古巴國所在地，所以巴姓也是來源於巴國的國名。巴戈生前很想回湖北老家，但很遺憾沒能如願。

巴戈生於1954年，8歲的時候，正好遇到台語片興盛的時代，他成為台語片童星，在非常多部台語片中扮演小男孩。

後世留下來的台語片拷貝非常少，著名導演梁哲夫的《泰山與寶藏》，是巴戈11歲時的代表作。

當時巴戈被稱為天才童星，名字會放在海報顯眼位置。

著名導演張英，1948年到台灣拍片滯留，之後成為台語片的中堅力量，他在1965年曾經拍過一部閩南語發音的《一江春水向東流》，巴戈和女童星香菱扮演片中的一對兒女。

著名台語片影星戽斗、巴戈、香菱和柯俊雄。

曾經出演父子的柯俊雄和巴戈交情很好，多年後與梁修身共同出席電影活動。

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讓謝玲玲榮膺最佳童星的《婉君表妹》，巴戈也是其中的童星之一，扮演童年的三少爺。

15歲的時候，巴戈演出了據說是首部華語特效怪獸片的《捉妖斬魔》，成為華語電影中最早的除魔少年。

1971年，17歲的巴戈主演了著名導演郭南宏為聯邦影業拍的文藝大片《雲山夢迴》。

巴戈高中畢業後，並沒有去學表演，而是到台灣藝術大學的前身台灣藝專學美術設計，畢業後加入中華電視台成為基本藝人，同時也會演出電影。

他拍了1982年台灣中影的《報告班長》衍生電影《動員令》。

那個時候，合作多年的前輩柯俊雄時常找巴戈客串電影，比如這部特技喜劇片《小精靈吃頑皮鬼》。

巴戈從1980年代中期開始在華視主持綜藝節目，成為台灣家喻戶曉的著名主持人。

1990年代初中國電視公司製作的綜藝節目《雞蛋碰石頭》，曾在衛視中文台上星播出，是大陸觀眾最早接觸的台灣綜藝節目，《雞蛋碰石頭》的主持人就是巴戈和藍心湄。

巴戈在新世紀後漸漸淡出演藝圈，偶爾會出演一些電視劇。大陸的情景劇《電腦娃娃》，台灣中視的長劇《青梅竹馬》，大陸情景劇《家有父母》，巴戈演和劉子楓針鋒相對的鄰居費明。然後就是《回家的誘惑》演品如的父親，巴戈去世後，很多文章的標題直接就寫《「品如父親」巴戈去世》。

他還客串演出過《終極一班》中的校長錢萊冶。

巴戈最後的電視劇作品，是2019年爆紅的《我們與惡的距離》，他在其中扮演丁美媚的父親。

巴戈前幾天還在社交平台悼念剛剛去世的常爸常楓，沒想到幾天後就突然離世，讓人感慨人生無常啊。

祝一路走好！（台片所）

（本文來源：「映畫台灣」公眾號）