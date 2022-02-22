民進黨黨內初選準備開跑，參選人早已提前布局，在大街小巷豎立看板、張貼海報以提高知名度。

準備參選台北市議員的陳聖文，獲得英派的洪耀福與黃承國站台支持，更掛出大小看板兩百面以上。但他曾經準備參選國民黨代表、支持洪秀柱選總統的過去也被抖出來，「中共滲透民進黨」的傳聞甚囂塵上，立委蔡易餘也提出「黨內初選反滲透」的方案，但這樣是打到要害了嗎？

各國能夠在政治上發揮影響力的政黨，都是在社會主要分歧軸線上佔有主要地位的政黨，台灣最主要的分歧就是統獨議題和核能政策，國民黨與民進黨就是在此軸線上站穩，才取得主要政黨的地位。但是社會分歧的軸線常常在改變，政黨也要與時俱進才能夠生存延續，這是美國民主黨與共和黨經過多次社會變遷，卻還能存在的原因。

台灣主流民意有追求獨立的志向，但也希望安定與發展。黨內有不同意見的黨員很正常，持不同意見的黨員投入黨內初選甚至大選，剛好可以作為黨意與民意落差的檢驗，也讓政黨可以自我調整。

民進黨與陳聖文的問題點，金權問題肯定大於統派滲透問題。陳聖文掛出大量看板文宣、出動英系大老支持，究竟花了多少錢？在黨內初選競選經費不需申報、民進黨也不規範的狀況下，陳聖文的競選經費只會是個謎。

蔡易餘只想反滲透，不想反金權，無怪乎陳聖文敢於砸錢買位子了。

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