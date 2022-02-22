尼克松或許永遠不會被認為是一位偉大的美國領導人。水門事件曝出後，他成了唯一一位引咎辭職的美國總統。然而，他留下的政治遺產卻為所有人銘記：中國！中國！中國——1972年尼克松對中國的歷史性訪問被稱為「改變世界的一周」；這次訪華之旅還被改編成歌劇《尼克松在中國》；當下，「只有尼克松才能去中國」這句話，被用於描述政治領導人實現艱難甚至冒險的目標的獨特能力。

自尼克松訪華半個世紀以來，世界已發生翻天覆地的變化。中國現已成為全球第二大經濟體，不再是1967年尼克松所形容的那樣，「十億最有潛力的人民……生活在憤怒的孤立狀態之中」。中美曾經的共同敵人俄羅斯成為了中國最親密的戰略夥伴。而美國由於害怕失去自1898年美西戰爭以來所享有的主導地位，開始了對中俄的「大國競爭」。

尼克松執政期內的對華政策，展現出他非凡的遠見和無畏，更確切地說，是基於遠見的膽識。當中蘇關係由於邊界衝突降至冰點時，尼克松私下向中國傳話，表示希望可以改善兩國關係。

當毛主席邀請美國乒乓球隊訪華時，尼克松接收了這一友好的信息。他繞過內閣，派他的國家安全顧問季辛吉秘密訪華。由於這次訪華並未通知美國在該地區的重要盟友日本，因此也在日本引發了「尼克松衝擊」。

這些大膽的壯舉，是一位特級大師在國際政治棋盤上精打細算的結果。當時，華盛頓的當務之急是應對蘇聯的擴張主義。因此，籠絡「紅色中國」符合美國的最大利益。

今天的情況已完全不同。川普總統挑起了與中國的競爭，他自稱「精神穩定的天才」，基於直覺而非遠見進行決策。當前，中美競爭日益加劇。拜登總統的基本對華政策是除戰爭以外的「極限競爭」。然而，由於「競爭」只是一個過程，這樣的戰略不僅缺乏遠見，而且沒有目標。更糟糕的是，當競爭過於極端，就可能帶來拜登想要避免的後果：一場戰爭。

雖然中美關係急轉直下令人難以置信，兩國聯繫仍然密切。儘管政治關係緊張，貿易戰持續，但2021年，中美雙邊貿易額仍增長了28.7%，高達7556億美元。這充分說明了中美關係的韌性，以及美方僅想在氣候變化和防核擴散領域同中方合作的荒謬之處。

即使是高舉「反共」大旗的尼克松，也可以為了共同利益將意識形態和價值觀擱置一邊；相比之下，拜登政府召開「民主峰會」，以「向內恢復民主，向外對抗專制」。1972年，尼克松踏上訪華之旅，為中美關係破冰；而川普卻用「脫鉤」讓兩國關係再次降至冰點。

中美在某些高科技領域「脫鉤」也許並非不可能，但頗具諷刺的是，美國的技術制裁只會促使中國加倍努力發展自己的高科技產業，終有一天，中國將不再需要美國的高科技產品。這是完全可能發生的。早在2010年，中國便已超過美國，一躍成為世界第一工業大國。

作為一名冷靜的現實主義者，尼克松訪華實是為了尋找對抗蘇聯的同盟，而非改變中國。但是，他的訪華之旅在繼任者們的心中播下了「希望的種子」，讓他們以為只要西方與中國接觸，中國總有一天會成為「我們中的一員」。然而，當看到中國逐漸發展壯大，卻仍然沒有加入自身行列，幻想破滅的美國便開始走上了競爭的道路。

但競爭的結果尚未可知。阿富汗便是美國政府重大戰略失誤的一個典型案例：美國在阿富汗發動了其歷史上持續時間最長的戰爭，卻並不知道真正的敵人是誰。

克雷格·惠特洛克在暢銷書《阿富汗文件》中揭露了在二十多年的時間裡，無人敢於承認的錯誤是如何被重重謊言掩蓋，最終導致美國輸掉了一場最初得到民眾大力支持的戰爭。越南戰爭不也是如此嗎？人不能兩次踏進同一條河流，但超級大國的記憶往往是短暫的。

如果中美之間的競爭無法避免，那麼我們最大的希望就是競爭不會升級為對抗。但即使拜登已表示希望構建「一些常識性的護欄」，這一點仍無法保證。美蘇競爭是全球性的，而中美競爭是區域性的，集中在西太平洋地區。與北約、華約兩大陣營之間的競爭不同，這是一場一對一的競爭，無論是美國的盟友還是中國的夥伴，都不願選邊站隊。

但這場競爭卻更加危險。美蘇競爭是可控的，因為勢力範圍明確，兩個大國可以避免直接對抗。然而現在，中美之間甚至沒有緩衝地帶。美國軍艦和軍機經常進入台灣海峽或中國南海挑釁。問題在於，愈發強大的中國軍隊還會忍耐多久？

如果美國真的迷失了方向，那麼中國的堅守就顯得至關重要。中國致力於在本世紀中期實現其百年目標「中國夢」，即便中國被美國捲入更加激烈的競爭，這一進程也不該受到阻撓。中國應對美國競爭的最佳方式不是與後者搏鬥角力，而是進一步深化改革開放，擁抱世界。

無論中美關係的未來何去何從，尼克松在五十年前的訪華之旅提醒我們：如果彼時的敵人可以變成朋友，那麼如今的競爭對手也不一定會變成敵人。並非只有尼克松才能去中國。（作者為北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、中國論壇專家）

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