當仇中、反中的意識形態，已明顯陷入歇斯底里，蔡英文總統、蘇貞昌院長等府院黨聯手1450，無限上綱地集體霸凌黃郁婷時，黃郁婷或應依國際奧委會發佈的《運動員權利與責任宣言》（The Athletes’ Declaration），就運動員之權利：「參與運動與競賽，不受政治傾向或其他主張的歧視」，以及「言論自由」，寫一封公開信給主席湯瑪斯·巴赫（Thomas Bach）！

蔡英文、蘇貞昌俱是法律人，在明知當前並無任何法規或特別規約，可羈絆運動員之個人表意自由與言行主張，連日來，竟屢屢透過行政院記者會、總統府發言人，以及媒體專訪，對孤掌難鳴的黃郁婷施以集體霸凌。尤其是充當打手的教育部，更是最明白霸凌之定義為：「個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作、電子通訊、網際網路或其他方式，直接或間接對他人故意為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為，使他人處於具有敵意或不友善環境，產生精神上、生理上或財產上之損害」！

國際奧委會主席湯瑪斯·巴赫也是法律人，擁有德國法學博士學位的他，於2018年10月，在阿根廷的布宜諾斯艾利斯舉行的國際奧會第133次年會上，主持並討論通過《運動員權利與責任宣言》（The Athletes’ Declaration）。該個由來自全球190 國，4292名精英運動員所共同提擬的共同宣言，其中還特別比照聯合國之《世界人權宣言》，強調：「參與運動與競賽，不受政治傾向或其他主張的歧視」，以及「言論自由」！而今，蔡英文、蘇貞昌等府院黨聯手1450，只因黃郁婷充分展現國際奧委會的「友善」精神，維護「全世界運動員在奧運會中聚首一堂」的「奧林匹克價值」，並遵循「相互理解、友誼長久、團結一致」的「奧林匹克主義基本原則」，而粗暴地集體霸凌黃郁婷，試問：究竟是誰，才在以國家資源，殘忍踐踏、侮辱中華民國的國格！？

「非歧視原則」是奧林匹克主義的核心，奧林匹克主義旨在尋求一種將文化、教育和「國際合作」均衡結合的生活方式，植基於「努力的喜悅、良好榜樣的教育價值、社會責任，以及對普遍基本道德原則」的尊重。奧林匹克主義的最主要目標，是讓體育運動為人類的「和諧發展」服務，以促成維護人類尊嚴的「和平社會」，而非「敵視」與「仇恨」。蔡英文、蘇貞昌看明白了嗎？

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